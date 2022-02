La expansión es Lidom quien la decide

"Cuando mueres, la gente llora y suplica que regreses. Y cuando estás vivo, ni se acuerdan de ti" Anónimo “

Los seguidores del béisbol de la Región Sur se preguntan por qué no tienen un equipo de béisbol profesional en un país una inmensidad de jugadores profesionales sin militar en los seis equipos que conforman el circuito otoño-invernal. Cada vez que escucho al brillante analista José La Luz en el “Zol de la Mañana”, reclamar un equipo para la zona Sur, recuerdo que esa región tuvo su equipo, los Caimanes del, Sur en San Cristóbal y no pudo mantener la franquicia por razones económicas. Hay peloteros por “pi pà”, pero no inversionistas y aquí vale el dicho de la doctora Polo “Caso Cerrado”.

Y puedo hablar de los Caimanes del Sur porque fui promotor de la misma y laboré como comentarista en “La Cadena Marrón” con Servio Tulio Mancebo y Máximo Lovatón Ginebra.

Ahora vuelve a ponerse sobre el tapete el caso de Puerto Plata y el hermano Nathanael Pérez Neró recordó ayer en este cotidiano que José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, hace 15 meses expresó: “Lo único que resta es que nos digan qué tenemos que hacer. Qué hay que buscar, cómo debemos organizarnos, qué se requiere, aquí está la provincia de Puerto Plata casi en pleno unificada alrededor de la idea de que en Puerto Plata se tenga los Piratas del Atlántico”.

Una cosa es el calor de la política y otra la del color de las leyes.

El 23 de noviembre del 2005, tres artículos de la Ley 98-97, que crea dos nuevas franquicias para la práctica del béisbol profesional de invierno, fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La decisión afecta a los equipos de los Gigantes del Nordeste, de San Francisco de Macorís y Delfines del Atlántico, de Puerto Plata.

El 2 de febrero del 2001, el doctor Leonardo Matos Berrido depositó una instancia en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a través de su abogado apoderado especial doctor Sergio Germán Medrano, mediante la que se solicitaba declarar inconstitucional la Ley 98-97. En efecto, el 23 de noviembre del 2005, la Suprema Corte de Justicia evacuó una histórica sentencia, declarando inconstitucional la potestad del Congreso Nacional a imponer equipo alguno a una sociedad incorporada como la Liga Dominicana.

Este aporte del doctor Matos lo que significa es que a partir de esa sentencia ya ningún legislador puede someter proyecto de ley alguno que busque crear nueva franquicia para participar dentro de la Lidom, sino que sólo esta institución, por iniciativa propia, puede hacerlo. Más claro, ni el agua.

“Por tales motivos, declara no conforme con la Constitución de la República los artículos 1, 2 y 8 de la Ley 98-97, del 13 de mayo del 1997, únicamente en cuanto a la adición de dos nuevas franquicias de equipos de béisbol a los campeonatos de invierno que organiza la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana incorporada en ella”, refiere la decisión de la SCJ. Aclara la sentencia que respecto a las demás disposiciones de la referida legislación, no son contrarias a la Constitución de la República.

El artículo 1 de la Ley 98-97, cita textualmente: “Se crean dos nuevas franquicias para la práctica del béisbol profesional de invierno en República Dominicana, en adición a las ya existente de que gozan las asociaciones propietarias de los equipos Leones del Escogido, Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Caimanes del Sur y Azucareros del Este.

La expansión es un tema único y exclusivo de la Lidom.

No olvidemos que los Delfines del Atlántico realizaron un encuentro con la prensa en 1992, presentaron su logo, sus uniformes, tenían como gerente general a Ramón Peña que anunció a Alan Trammell como mánager. Los Delfines del Atlántico nunca pudieron participar en el béisbol dominicano.

Que conste en acta, apoyo la expansión, pero rechazo me mareen a uno con cantos de sirena, por eso no creo en los que arreglan sueños. Calderón de la Barca hace rato que lo dijo: ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño; que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son”.

Un día como hoy En 1913, el Licey derrota 8 carreras por 4 al Nuevo Club.

En 1950, muere Rafael "Sonlley" Alvarado en Barranquilla, Colombia.

En 1952, el legendario Honus Wagner se retira del béisbol con 3.415 hits conectados.

En 1953, Cincinnati envió a Joe Adcock a los Bravos por Rocky Bridges.