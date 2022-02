Juan Soto, César Cedeño y las comparaciones

"“Quien tiene el dedo sucio, es el que más te señala”… Anónimo" “

En la famosa peña del “Lucky Seven” de Evelio Oliva, uno de los temas dominantes por años es era si César Cedeño fue mejor jugador que Felipe Rojas Alou, donde la “voz que vende de Freddy Mondesí”, llevaba la voz cantante. Ese era el tema de nunca acabar, no existía la “Sabermetría”, pero si la “Visiometría” para hacer comparaciones.

Sobre Juan Soto, la numerología futurista, plantea que cuando se suma lo que ha conseguido hasta la fecha, llegaría a los 36 años con una línea de .298/.428/.593, habrá pegado 2,317 hits, remolcado 1,996 vueltas y totalizado 91.1 WAR.

Archivemos esos números y recordemos que César Cedeño era tan bueno, tan emocionante, que los fanáticos de los Astros de Houston bautizaron el Astrodome como el "Palacio de César". En un momento dado, el talento y la producción de Cedeño lo compararon con Willie Mays y Roberto Clemente. Bateó .310 a los 19 años. Lideró la Liga Nacional en dobles a los 20 años. A los 21 años bateó .320, lideró la liga nuevamente en dobles, 22 jonrones, robó 55 bases y ganó el Guante de Oro.

Leo Durocher, un gurú del negocio al inicio de la temporada de 1973, teniendo César 22 años expresó: "Cedeño es tan bueno o mejor que Willie Mays a la misma edad. No sé si puede continuar con esto durante 20 años, y no estoy diciendo que sea mejor que Mays. No hay forma de que nadie pueda ser mejor que Mays. Pero diré que este chico tiene la oportunidad de ser tan bueno. Y eso es decir mucho ".

El 11 de diciembre de 1973, César, con 19 años, se fue con Altagracia de la Cruz (Malena) al motel “Keko” en Santo Domingo y la mató de un tiro en la cabeza calificada de “accidental”. En los interrogatorios se consignó que “los dos estaban bebiendo y jugando con una pistola que se disparó y la joven murió”. Cedeño se entregó y fue acusado de homicidio involuntario, dejado en libertad tras pasar 20 días en la cárcel y el pago de $100 dólares de multa.

Luego de ese incidente. Cedeño nunca volvió a ser tan bueno como a los 21 y 22 años, y la teoría popular finalmente estableció que Cedeño nunca fue capaz de lidiar adecuadamente con esa muerte y el ataque de los fanáticos.

Por ese motivo es que somos de opinión que a Fernando Tatis III y Vladimir Guerrero Jr. hay que analizarlos por sus hechos dentro de las líneas de cal, al igual que Juan Soto y Rafael Devers. Pero sin comparaciones futuristas. El béisbol no mantiene una lógica lineal, puedes batear .350 un año y al siguiente .270.

Por eso hoy tomamos el modelo Cesar Cedeño que fue muy bueno y el sabermétrico Bill James, lo clasifica como el vigesimoprimer mejor jardinero central de todos los tiempos. Esa es una buena clasificación para cualquier pelotero, hasta para alguien quien se suponía debía ser el próximo Willie Mays.

John Wilson escribió en la edición del 19 de agosto de 1972 en The Sporting News: “Cesar Cedeño… ¿La próxima Súper Estrella?”. “Hank Aaron y Roberto Clemente tienen 38 años de edad y Willie Mays tiene 41. Las arenas del tiempo se derraman inexorablemente. Solo Clemente se las ha arreglado para burlar la manifiesta erosión de las unas veces magníficas destrezas. Estos eran los súper jardineros de la Liga Nacional de su era, “súper” usado en el sentido clásico y restrictivo. Otros eran excelentes. Pero estos eran colosos. ¿Quién los reemplazará? La posibilidad número uno es César Cedeño, el dominicano dinámico de Houston. Cedeño ya puede ser el mejor jardinero de la Liga Nacional. Esa posibilidad fue sugerida en una conversación de palco de prensa hace pocas semanas”.

El scout de Baltimore Jim Russo, llamó a Cedeño “el mejor jugador joven del béisbol”. La comparación de Cedeño con Clemente es natural debido a que sus estilos son similares. Ambos tienen poder, pero batean la pelota hacia todos los lugares del terreno y no son jonroneros.

Cedeño firmó con los Astros en octubre de 1967, por un bono de $3.000 dólares. Esa figura parece pequeña para un pelotero con talento tan destacados. Pero los grandes bonos son para los peloteros quienes han establecido sus credenciales bajo el escauteo intensivo. El bono de $3.000 de Cedeño fue grande en sus circunstancias. Fue el resultado de una decisión sobre la marcha del scout de Houston Pat Gillich, con el ojo clínico de Epy Guerrero.

Gillich descubrió que los Cardenales ya habían hablado con Cedeño y le ofrecieron $500, luego $700 y luego $1000, pero su padre se había opuesto a dejarlo firmar.

Según me contó Epy, Gillich se enfrascó con el viejo Cedeño, y le ofreció $1.200, luego pasó a $1.500. Gillich tomó una rápida y le dijo: “Terminemos esto. Le daré $3.000”. El viejo Cedeño aceptó.

Un día como hoy 1952, se inaugura la Serie del Caribe en Panamá y el primer partido entre Habana y San Juan terminó empatado a tres carreras. El catcher de Puerto Rico fue el dominicano Guigui Lucas.

1954, en la Serie del Caribe en Puerto, los Criollos de Caguas derrotan 3-1 a los Alacranes del Almendares. Las tres carreras de los boricuas fueron por jonrones de Bill Howestown y Randy Pless.

1984, Pedro Guerrero se convierte en el jugador mejor pagado de los Dodgers al firmar un contrato de US$7 millones por cinco años.

2012, los Atléticos de Oakland firmaron a Manny Ramírez con un contrato de ligas menores, poniendo fin a un retiro que comenzó en abril pasado cuando prefirió colgar sus clavos en lugar de enfrentar una suspensión de 100 juegos por violar la política de drogas de las Grandes Ligas. Todavía enfrenta una suspensión de 50 juegos antes de que los Atléticos puedan agregarlo a su lista de Grandes Ligas.