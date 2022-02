El dominicano Karl Anthony Towns juega para un equipo de los Timberwolves de Minnesota que llegó a la pausa del Juego deEstrellas con apenas tres partidos por encima de .500 y en el séptimo puesto de la Conferencia del Oeste de la NBA.

Pero Towns, quien participó en el Juego de Estrellas del fin de semana y ganó la competencia de tiros de tres, ha sido un jugador más que consistente y poco a poco está dando pasos para convertirse en el mejor jugador dominicano que ha visto acción en la NBA, título que todavía ostenta Al Horford, de los Celtics de Boston.

Al ganar la competencia de tres, Towns se convirtió en el primer latino que se adjudica ese título y era el único pívot en la edición del 2022.

Pero esa actuación del Juego deEstrellas es apenas una continuación de lo que hemos visto de Towns todo el año -aun cuando pase algo desapercibido por los pobres resultados de Minnesota.

Towns está promediando 24.4 puntos, 9.7 rebotes y 4.0 asistencias por juego en los 52 partidos que ha jugado de la temporada.

En once partidos del año ha pasado de 30 puntos y tuvo un encuentro de 40 puntos el pasado 9 de enero ante los Rockets deHouston.

Los Timberwolves deben estar en los playoffs este año y aunque todavía necesitan herramientas para poder ser realmente competitivos, gran parte de lo que han logrado y pueden lograr tiene que ver con el quisqueyano.

Breves

La semana que inicia este lunes será fundamental para saber si habrá una temporada de 162 partidos o no en la Grandes Ligas en el 2022. Se supone que hoy habrá otra reunión entre las partes. Creo que es momento de que resuelvan ese tema y se pueda dar inicio a los entrenamientos de primavera... No deben molestarse en la Lidom por las declaraciones que ha hecho Robinson Canó sobre las condiciones de los clubhouses de visitantes en los diferentes estadios. Para evitar ese tipo de declaraciones lo que hay que hacer es tener los clubhouses como manda la ley... El caso de Tyler Skaggs y la condena a Eric Kay deben servir para fortalecer el programa contra drogas narcóticas en Grandes Ligas. Que en un solo equipo hubiera al menos cinco consumidores de cocaína y codeína es preocupante y podría dejar ver qué tan expandida está esa costumbre... No se debe ser tan alegre al hablar de otros.