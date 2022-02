¿Qué es un bloqueo laboral?

¿Por qué se habla del impasse entre los dueños de equipos de Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores de bloqueo laboral?.

En las Grandes Ligas, en el caso que hoy nos ocupa, la figura que se aplica es la de “bloqueo” que es un tipo de paro laboral utilizado por los dueños de un negocio durante un conflicto laboral.

Reporta el cotidiano y prestigioso The New York Times sobre el bloqueo: “En un cierre patronal, donde la gerencia les dice a los trabajadores que no se presenten”, explica Bob Jarvis, un profesor de derecho del béisbol de la Universidad Nova Southeastern. “Durante una huelga, los trabajadores le dicen a la gerencia: ‘No nos vamos a presentar’. Pero de cualquier manera, la fábrica o el negocio se paraliza porque los trabajadores no están”.

Un bloqueo es una herramienta que los propietarios pueden usar. Las ligas pueden operar sin un nuevo acuerdo de negociación colectiva vigente, pero es una práctica común en las cuatro ligas deportivas profesionales más importantes MLB, NFL, NBA y NHL utilizar un cierre patronal en instancias como esta.

""Si no hacemos lo que sentimos, cuando lo sentimos para que viviremos”" Anónimo “

¿Qué pueden hacer los jugadores durante un cierre patronal?

No pueden firmar contratos de Grandes Ligas. No pueden participar en actividades de equipo. No deberían estar hablando con los ejecutivos del equipo. No pueden usar las instalaciones del equipo. Sin embargo, una buena cantidad de jugadores ya entrenan con entrenadores privados.

Algunos de los detalles de lo que los jugadores pueden hacer parecen estar en disputa. Cuando se le preguntó si podría continuar el contacto entre los funcionarios del club y los jugadores en rehabilitación por lesiones o aquellos que hablan con los profesionales de salud mental del equipo, el comisionado Rob Manfred dijo: “Ese es un tema legal sobre el cual no tenemos flexibilidad”.

Sea lo que sea, na`e na`, pero que se juegue y ya.

LA FUTUROLOGÍA: Otro caso interesante de “futurologìa”, en este período de España Boba, ocurre con el dominicano Jason Domínguez, un jardinero y bateador ambidiestro que recibió un bono de US$ 5.1 millones de dólares en el 2019 como el más alto desembolsado por la franquicia en su historia para una firma internacional.

Los expertos en futurología ya comparan a Domínguez, a su edad, con Mickey Mantle y el astro de los Angels, Mike Trout. Domínguez militará este año en las Menores y para el 2023 estaría en las Mayores. El año pasado, jugó en las categorías Rookie y Clase A, promedió .252, 5 jonrones y 19 remolcadas en 56 juegos, incluyendo 9 bases robadas en 12 intentos.

Esperamos que la “futurología” acierte con Jason.

UN DÍA COMO HOY: 1949: En el séptimo juego de la Serie del Caribe, en el estadio El Cerro, en La Habana, Puerto Rico derrotó 11 por 9 a Panamá. Wilmer Field disparó jonrón con las bases llenas.

En 1950: En el quinto partido de la Serie del Caribe, en el estadio Sixto Escobar, en Puerto Rico, los dueños de casa derrotaron 2-1 a Venezuela. Luis –Tite- Arroyo logra la victoria y Terry McDuffie sufrió el revés.

En el 2010: Los Bravos de Atlanta firman al campocorto dominicano de 18 años Edward Salcedo, considerado como uno de los mejores talentos disponibles en el mercado internacional, y recibe un bono de $1.6 millones de dólares. Aunque se espera que comience su carrera profesional con los Bravos de Roma de Clase A, fue asignado a los Bravos de DSL. Salcedo firmó por primera vez con los Indios de Cleveland en el 2007, pero el contrato se anuló cuando se descubrió que era menor de edad. Sin embargo, no logró desarrollarse como una estrella.