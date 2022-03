¿Está perdiendo interés el béisbol?

Walker Buehler ( JAE C. HONG / AP PHOTO )

"Tuve una novia que era tan bonita como fea, tan gorda como flaca y tan ignorante como ilustrada " Yogi Berra “

¿Están perdiendo los jugadores la sensibilidad por el juego y pensando más en el dinero?

Tomen esta muestra que no es de PCR. El abridor de los Dodgers, Walker Buehler, tuvo que borrar dos mensajes que publicó el fin de semana en su cuenta de Twitter. “Por favor, díganme como es una locura lo que nosotros, los jugadores, estamos pidiendo. La inflación sucede y el dinero crece. Pregunta a nuestros propietarios: ¿Por qué estaríamos de acuerdo con aumentos de ingresos inferiores al nivel de inflación? ¿Tomarías eso?”, Buehler, representa a los jugadores de los Dodgers en las negociaciones con los dueños de clubes.

Lo que debería importar más que el dinero, tiene que ser el juego en sí y el juego en sí está herido, huele a peligro.

En el 2021, los bateadores de las Grandes Ligas lograron un promedio colectivo de bateo de .244.

Lo que el promedio de bateo de la MLB puede decirle, en términos generales, es cuál es el núcleo de los problemas del juego. No se trata de si un jugador es elegible para el arbitraje salarial después de dos o tres temporadas. Es esto: cuando compro una boleta y me siento en las gradas o enciendo la televisión y me dejo caer en el sofá, ¿cuánta acción hay?

La última vez que los bateadores de Grandes Ligas produjeron un promedio tan bajo como ese .244 fue en 1972. La última vez que el promedio cayó por debajo de eso fue en 1968, cuando Bob Gibson, Luis Tiant, Denny McLain y otros definieron el año del lanzador cuando la MLB registró un promedio de .237. Sabemos lo que sucedió entonces: MLB bajó el montículo a un uniforme de 10 pulgadas y redujo la zona de strike para asegurarse de que los bateadores no fueran dominados. Un promedio de bateo de .248 en 1969, .254 en 1970. Y eso motivó que el fanático reclamara más acción en el terreno. Más acción en las bases. Más acción, punto.

El fanático no es bobo y las mediciones así lo demuestran.

La Serie Mundial y el Juego de Estrellas más recientes obtuvieron los segundos índices de audiencia televisivos más bajos de todos los tiempos. El Juego 1 de la Serie Mundial 2020, que involucró a los Dodgers de Los Ángeles, fue el juego de la Serie Mundial con la calificación más baja en la historia.

Esos son datos que deben considerarse en su contexto más profundo.

La realidad y es una pena admitirlo el juego ha perdido su lugar cimero en el panorama deportivo mundial y no busquemos culpables, peloteros y dueños con las cartas sobre la mesa deben buscar la forma con una fórmula salvadora que no lesione a ninguna de las partes.

Un día como hoy

1965 - El futuro miembro del Salón de la Fama Roberto Clemente se pierde el primer día de entrenamiento de primavera debido a un ataque de malaria. El jardinero derecho de los Piratas de Pittsburgh se perderá un mes completo del campamento de entrenamiento con la enfermedad, que contrajo durante la temporada baja. Clemente se recuperará para batear .329, pero conectará solo 10 jonrones con 65 carreras impulsadas, su peor total desde 1959.

1969 - La leyenda de los Yankees de Nueva York, Mickey Mantle, anuncia su retiro. Mantle, quien cayó a un promedio de bateo de .237 en 1968, termina su carrera de 18 temporadas con 536 jonrones y un promedio de .298, números que ciertamente habrían sido más altos si no fuera por las persistentes lesiones de rodilla.

1971 – El superbo Willie Mays firma un contrato de dos años con los Gigantes de San Francisco por $165,000 por temporada.

2015 – El cubano Minnie Miñoso, una de las primeras estrellas negras de la Liga Americana en la década de 1950 y uno de los dos únicos hombres que jugaron en las ligas mayores en cinco décadas diferentes, muere en Chicago, IL a los 92 o 89, ya que existe incertidumbre. sobre su verdadera fecha de nacimiento.