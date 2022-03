No es Pepe, ni Hubieres, es Ross Stripling

El lanzador de Toronto dijo que los propietarios no negocian de buena fe

Lo que está sucediendo en las Grandes Ligas, en la pugna (Paro Laboral) que libran los millonarios dueños y peloteros, nos recuerda cuando el anarcosindicalismo tuvo la intención, como fuerza sindical, de ahondar en los temas sociales de los trabajadores y luchar por sus reivindicaciones e intereses en 1864 donde en la Primera Internacional de Trabajadores estuvieron presentes Karl Marx, Mijaíl Bakunin y Friedrich Engels.

En Jupiter, no es Pepe Abréu y Juan Hubieres los que llevan la voz cantante reclamando reivindicaciones, ni el diputado Pedro Botello pidiendo el 30% de las AFP, lo de MLB es de “dólares pesados” donde Rod Manfred está en una esquina y en la otra el jefe sindical Tony Clark.

Y para ponerles grapas a la pista, varios jugadores de alto perfil han recurrido a las redes sociales luego de la decisión del comisionado Rob Manfred de cancelar los juegos de la temporada regular y no han dudado en expresar cómo se sienten.

Uno de ellos es el lanzador de los Azulejos, Ross Stripling, que explicó sus frustraciones sobre cómo han ido las negociaciones para un nuevo acuerdo, acusando a los propietarios de no negociar de buena fe. “Fue un no fácil, hombre”, dijo Stripling sobre la decisión del sindicato de rechazar la propuesta más reciente de MLB. Y agregó “les estábamos dando una oferta justa y ellos simplemente no se movió en todo este tiempo. Desde Dallas en diciembre, cuando se implementó el cierre patronal, apenas se han movido en absoluto”.

Stripling, quien se desempeña como representante sindical de los jugadores de los Blue Jays de Toronto, criticó a los propietarios por utilizar lo que él sintió que eran tácticas de negociación engañosas.

Y para ponerle la tapa al pomo Stripling planteó: “Estaban tratando de colarnos cosas, era como si pensaran que somos jugadores de béisbol tontos y nos da sueño después de la medianoche o algo así... Hicieron exactamente lo que pensamos que harían”.

La lucha pinta que será larga y los fanáticos están como la canción de Eddie Santiago “Que locura enamorarme de ti”… “Si accedieras a mis reclamos aunque sea por solo una vez. Te enseñare lo que es amor”.

Un día como hoy En 1930: Babe Ruth logró el más alto contrato en toda la historia de las Grandes Ligas al firmar con los Yanquis de New York por 80 mil dólares.

En 1942: Nace Richard Anthony Allen en Wampum, PA. Antesalista y leftfielder que pasó 3 lustros en las Grandes Ligas.

En 1953: Nace en South Carolina, James Edward Rice, conocido en el béisbol como Jim Rice. Debutó el 16 agosto de 1974 como bateador designado de su único equipo en las Grandes Ligas los Medias Rojas de Boston.

En 1981: Carlton Fisk firma un contrato con los Medias Blancas de Chicago como agente libre luego de haber jugado con los Medias Rojas desde su debut. En 1999: Muere a la edad de 84 años el legendario Joe DiMaggio.