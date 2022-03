Registros de la la Liga de la Toronja y del Cactus no cuentan

"Cuidado a quien pisas para subir, porque quizás te lo encuentres al bajar" Anónimo “

David Ortiz soltó un bombazo sobre el draft internacional y los efectos negativos que generaría en nuestro país. Nada, estaremos moscas con este nuevo programa de firmas por parte de los equipos de Grandes Ligas.

Viendo la realidad y siendo sinceros, los peloteros no están preocupados por la celebración de los juegos de las Ligas y Toronja y el Cactus. Lo que si les da migraña es la firma del nuevo pacto colectivo y en el caso especial del Big Papi el “draft internacional”, cuya campaña de rechazo la dejó en marcha, donde se puede apreciar en su mensaje que el Che Guevara es un niño de mamila.

Las estadísticas de los entrenamientos primaverales no te dicen nada. Los jugadores están oxidados, los resultados de juegos no cuentan, e incluso los operadores de televisión no reconocen algunos de los jugadores. Es difícil convencerte de que el as de tu equipo favorito no tendrá un año de implosiones constantes después de que él da bases por bolas a dos bateadores en su primera aparición de la pretemporada.

Tales reacciones exageradas son la naturaleza humana. Anhelamos encontrar patrones donde en realidad no existen y hacer historias grandiosas a partir de minucias. Combine eso con el arrebato emocional que todos experimentamos cuando alguna forma de béisbol finalmente regresa y no es de extrañar que nos acurruquemos en posición fetal cuando nuestros equipos comienzan los entrenamientos de primavera con marca de 0-5.

¿Son tales reacciones totalmente injustificadas? Obviamente, los números de pretemporada no le dirán mucho, pero eso no significa que no pueda obtener algún conocimiento de ellos: un juego no es suficiente para diferenciar entre un bateador de .280 y uno de .300, pero no importa cuán pequeño, o cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, se espera que el mejor jugador disfrute de un mayor éxito. Entonces, ¿cuánto nos dicen los resultados de los entrenamientos de primavera de los equipos sobre la próxima temporada?

Nada, como la canción de Mirtha Pérez “Nadita de nada”… “Tristemente pienso, que de aquel amor bonito, no me queda nada, Nadita de nada”.

Un día como hoy En 1934: Jimmie Foxx, luego de ganar el premio de Jugador Más Valioso en 1933, amenaza con no jugar hasta que firmó un contrato de 18 mil dólares con los Atléticos.

En 1975: Epy Guerrero, firma para los Yanquis de New York a Dámaso García.

En 1979: Doris Kearns Goodwin se convierte en la primera mujer reportera en entrar a un club house de Grandes Ligas cuanto visitó el de los Medias Rojas de Boston, en Winter Haven.

En 1995: Michael Jordan le puso fin al experimento como beisbolista con los Medias Blancas de Chicago y anuncia su retorno al baloncesto.