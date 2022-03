Juegos inolvidables de Odalis Pérez en Grandes Ligas

Apenas horas de celebrar el levantamiento del paro laboral de las Grandes Ligas, el béisbol dominicano ha vuelto a recibir un golpe despiadado. La muerte de Odalis Pérez, quien se desempeñó como lanzador de las Grandes Ligas durante 10 años y fue seleccionado en el 2002 al Juego de Estrellas con los Dodgers de Los Ángeles. Tenía 43 años.

Hace unos meses, la parca se nos llevó a Julio Lugo, el 15 de noviembre del 2021 a la edad de 45 años.

Odalis Amador Pérez, nació el 11 de junio de 1977 en Las Matas de Farfán. Jugó con los Bravos de Atlanta (1998-2001), los Dodgers de Los Ángeles (2002-2006), los Reales de Kansas City (2006-2007) y los Nacionales de Washington (2008), compilando un registro de por vida de 73 victorias, 82 derrotas y efectividad de 4.46. Ganó $31 millones, 500 mil dólares.

Los juegos memorables de su carrera, comenzaron con su primera victoria en la Gran Carpa. Se unió a los Bravos de Atlanta en septiembre de 1998, con marca de 0-1. Sin embargo, ganó un juego para los Bravos en la postemporada, convirtiéndose en el primer lanzador en la historia de la MLB en obtener una victoria en los playoffs sin haber ganado nunca un juego de temporada regular en las Mayores.

"“La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros no somos”" Antonio Machado “

El 26 de abril del 2002, la victoria de los Dodgers 10x0 ante los Cubs de Chicago fue una obra maestra para el serpentinero dominicano. En un clima de 43 grados con un viento asesino en el Wrigley Field, Pérez enfrentó al mínimo de 27 bateadores, retirando a los primeros 18 antes de que Corey Patterson le conectara un infield hit que arruinó su apuesta por un juego perfecto.

El 25 de junio de 2002, los Dodgers vencieron a los Rockies de Colorado 4 a 0, donde Pérez lanza su segundo partido de un hit de la temporada. Permitió un sencillo en la sexta entrada de Bobby Estalella.

Odalis Pérez, bajo la dirección de Manny Acta, tuvo la oportunidad de lanzar el primer juego de los Nacionales de Washington en el “National Park” contra los Bravos de Atlanta el 30 de marzo del 2008. Solo hizo 70 lanzamientos, permitió una carrera en cinco entradas, un jonrón solitario de Chipper Jones en el cuarto. Los Nacionales ganaron 3x2, Odalis salió sin decisión, pero pasaría mucho tiempo antes de que obtuviera su primera victoria de la temporada, la cual llegó en su novena apertura el 12 de mayo, contra los Mets de Nueva York, permitió cuatro carreras y 11 hits en seis entradas, pero la ofensiva le dio suficiente apoyo para una victoria de 10-4. Pocas semanas después de esa victoria, Pérez tuvo que ir a la lista de lesionados debido a una inflamación en el hombro izquierdo.

Otro juego memorable de Odalis fue el martes 16 de septiembre del 2008, donde lanzó siete entradas y un tercio en blanco y los Nacionales de Washington blanquearon 1-0 a los Mets de Nueva York. Pérez (7-10) permitió cuatro hits, ponchó a seis y no dio base por bolas. Su compatriota Cristian Guzmán se fue de 4-2, impulsó la única carrera del juego.

Recordamos estos juegos memorables de Odalis Pérez como homenaje póstumo de su paso por el Gran Circo.

UN DÍA COMO HOY: 2014: Los Bravos de Atlanta firman al pitcher Ervin Santana , uno de los últimos agentes libres que quedan en el mercado, con un contrato de un año por $14,1 millones de dólares.

2019: El lanzador de los Astros de Houston, el cotuisano Francis Martés, que se recupera de una cirugía Tommy John, recibe una suspensión de 80 juegos por dar positivo a sustancias controladas.

2020: Major League Baseball anuncia que suspenderá los entrenamientos de primavera y retrasará el Día Inaugural, programado para el 26 de marzo, por dos semanas, a la luz de la pandemia de coronavirus que azota al mundo. Esto sigue a anuncios similares de otras ligas deportivas profesionales como la NBA, la NHL y la Major League Soccer. Los Clasificatorios del Clásico Mundial de Béisbol 2020, que estaban programados para comenzar hoy, también se posponen.