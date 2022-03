Nelson Cruz con palos de Cambrón en Washington

"No sé hablar de la felicidad, pero eso no quiere decir que no la haya tenido" Julio Cortlázar “

Nelson Cruz, “El Palero del Morro”, donde el chivo nace y se cría sazonado con Orégano y el Cambrón se da silvestre, está entrando en su temporada número 18 en las Grandes Ligas, aplicando la filosofía del vino “mientras más viejo mejor”.

Al cumplir 42 años esta temporada, Cruz ha sido uno de los jonroneros más prolíficos de esta generación, conectando 449 jonrones en su carrera. La temporada pasada con los Mellizos y con los Rays en 140 juegos bateó .265, con 32 jonrones, 86 carreras impulsadas y un OPS de .832. Contra los Medias Rojas en la Serie Divisional, su bate no se hizo sentir y se fue de 17-3, .176 de average con un jonrón y una impulsada.

Barry Bonds, rey de los jonrones de todos los tiempos con 762, disparó el 449 con 36 años el 13 de abril del 2000 a Carlos Pérez y con 42 años el 734 el 23 de septiembre del 2006 a Chris Capuano. Difícil que la historia vuelva en “Balco” a repetirse.

Cruz viene de su séptima aparición en el Juego de Estrellas, lo que demuestra que todavía tiene mucho que ofrecer, incluso siendo uno de los jugadores de más edad de la liga.

En su rol de bateador designado, Cruz agrega un impulso inmediato al medio de la alineación, uniéndose a Juan Soto en el corazón del orden de bateo para brindar un impulso muy necesario a la ofensiva en Washington.

Soto, que ya es uno de los mejores bateadores del planeta, brinda protección instantánea a Cruz y se convierte de paso en uno de los mejores jugadores detrás de los que ha bateado.

No se sorprenda si la permanencia de Cruz con los Nacionales es de corta duración. Lo más probable es que lo envíen en la fecha límite de cambios a un contendiente, lo que permitirá a los Nacionales agregar figuras frescas a su sistema de granjas.

Esperemos, pero lo que deseamos son “40 H4” del “Palero del Morro”.

Un día como hoy 1967: En juego de entrenamiento, Liga de la Toronja, los Medias Rojas de Boston vencen a los Mets de Nueva York, 23-18. Boston anotó 10 veces en la novena entrada. Hubo un total de 40 hits entre ambos equipos en un encuentro que tuvo casi 4 horas de duración.

En 1972: El lanzador zurdo Vida Blue anuncia su retiro del béisbol debido a problemas salariales con el propietario de Oakland, Chanley O. Finley.

En el 2001: Sammy Sosa extiende su estadía con los Cubs al firmar contrato por cuatro temporadas. Cumplen años hoy: Juan Espino (1956), José Mota (1965), Abraham Núñez (1976).