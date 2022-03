Boston vive en el corazón de los dominicanos

Frank Cruz con la orquesta del maestro Félix del Rosario popularizó el bolero “Vivir de los Recuerdos”, que les cae como anillo al dedo a los seguidores de los Medias Rojas que añoran el pasado de Pedro Martínez, David Ortiz y Manny Ramírez. Así lo describe el bolero citado: “Es imposible vivir del recuerdo, pero cuesta mucho empezar algo nuevo, estás pensando en el ayer, no ganas nada solo perdés”.

Hay recuerdos imborrables y Boston que fue víctima de la “Maldición del Bambino” ganó la Serie Mundial del 2004, 86 años después, ganando su octava título en el Fenway Park.

Los Medias Rojas del 2022 deberían vivir con un mantra: seguir adelante. Pasados por alto y subestimados la temporada pasada, aseguraron 92 victorias y un lugar en los playoffs, despachando a los Yankees y los Rays antes de quedarse a dos juegos de la Serie Mundial. En ese proceso, volvieron a encender el Fenway Park, donde las multitudes estridentes dieron a su carrera de playoffs una sensación recordatoria del 2004 que incluso superó la del título del 2018.

"“Una persona pobre no es la que no tiene un centavo, sino la que no tiene un sueño. Najayo está llena de millonarios y usted es pobre, pero libre, sin acusación de ladrón y otros expedientes”" Anónimo “

Mantener ese impulso en lo que sigue siendo las etapas incipientes de una reconstrucción este año que no será fácil. Por un lado, no volverán a acercarse sigilosamente a nadie. Por otro lado, los Rays siguen siendo formidables; los Blue Jays parecen a punto de explotar; y los Yankees suelen encontrar la manera de ganar. Los Medias Rojas conforman un roster versátil que superó ampliamente la suma de sus partes a nivel de alturas inesperadas. Repitiendo que el éxito no es de ninguna manera una lotería por lo que tendrán que batallar y duro.

El madero de guayacán de Rafael Devers (Carita) debe hacer picadillos al pitcheo, buscando conseguir uno de sus mejores años. En el 2021: .279 de average, .352 de OBP, .538 de SLG, .890 de OBP, 165 hits, 38 jonrones, 113 empujadas y 101 anotadas, su segunda mejor campaña tras el 2019. Los pronósticos del 2022 para Devers, nativo de Sánchez, son fabulosos. Tendrá que tomar la batuta de ese lineup y se espera tope de hits con 172, similar cifra de HR (38) y tope de empujadas con 117.

ALINEACIÓN PROYECTADA:

CF Kiké Hernández (D)

RF Alex Verdugo (Z)

DH JD Martínez (D)

SS Xander Bogaerts (D)

3B Rafael Devers (Z)

1B Bobby Dalbec (D)

C Christian Vázquez (D)

LF Jarren Durán (Z)

2B Trevor Story (D)

¿Pasará Boston a la postemporada?

Sin aterrizar en la pista del pesimismo, estarán peleando, pero terminarán en el nido de un cuarto lugar en el Este, detrás de Toronto, Rays y Yankees. Veremos, pero los bostonianos seguirán viviendo de los recuerdos.

UN DÍA COMO HOY: En 1959: Detroit envía a Tito Francona a los Indios de Cleveland por Larry Doby.



En 1969: Mike Higgins, tercera base y mánager de Grandes Ligas muere a la edad de 59 años. Fue dirigente de Boston durante 8 temporadas.

En 1962: Los Filis de Filadelfia honran al lanzador Robin Roberts retirando el número 36 que usó en su carrera.