Los Vigilantes: 50 años cansados de perder

"No dejes de sorprenderte de la vida, siempre hay algo diferente a lo que crees que existe" Anónimo “

José-José cuarto bate de la bohemia, en su interpretación magistral del “Amor se acaba” nos deja para la eternidad este axioma: “Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma, porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa”.

Y esa es una verdad que no tiene reproches. Los Vigilantes que celebrarán en la temporada del 2022 el 50 aniversario (Bodas de Oro) de la llegada del club a Texas.

En esa estadía cuando las canas comienzan a salir, los Vigilantes exhiben un registro de 3,842 victorias y 4,020 derrotas para un porcentaje de .489, los Rangers ocupan el puesto 19 de 30 organizaciones en porcentaje de victorias desde su llegada, con siete títulos del Oeste de la Liga Americana y dos banderines de la Liga Americana. Todavía están buscando su primera victoria en la Serie Mundial.

Los Rangers están cansados de perder. La temporada 2021, terminó con 102 derrotas, fue la quinta campaña perdedora consecutiva del equipo, la racha más larga desde que llegaron a Texas. Pero están haciendo algo al respecto. En la semana anterior al cierre patronal del 1 de diciembre, los Rangers invirtieron US$561 millones en agentes libres, un récord para cualquier equipo en una sola temporada baja. Puede que no sean un conjunto contendor en el 2022, pero serán significativamente mejores. Y están en ascenso con uno de los sistemas de ligas menores más profundos, un nuevo estadio para hacer dinero y un compromiso renovado de ganar.

Pero en el béisbol no se aplica el ungüento de la Quiromancia. Los Vigilantes están buscando poder ser más competitivos lo más pronto posible y confían en el proyecto actual que tienen, y anunciaron que le han dado una extensión de contrato al manager Chris Woodward, hasta el final del 2023 y con una opción del club para el 2024. Pero recuerden y no lo olviden que el manager no batea, no pitchea, ni corre.

¿Cómo logró un equipo que ganó solo 60 juegos liderar la asistencia de la Liga Americana? Un nuevo estadio con un techo retráctil que hizo que los juegos fueran en un ambiente más agradable y algunos de los estándares más relajados ante las restricciones de COVID-19. Los Vigilantes permitieron el ciento por ciento de capacidad en Globe Life Field desde el comienzo de la temporada y atrajeron a 2,110,258 fanáticos (un promedio de 26,053). Lo que fue evidente durante los pocos juegos antes de que se apagara el aire de la temporada fue que además de tener clima controlado, el estadio será excepcionalmente ruidoso cuando esté repleto, lo que debería ayudar a crear una mejor ventaja de home club.

Sin embargo, los fanáticos de los Vigilantes los que quieren es ganar, en 50 años están “Jartos” de perder. Pero como dice Dylan Lana: “Aprendí a perder. Me pierdo en el mundo si sigo vacío. Aprendí a perder”.

ALINEACION PROYECTADA

2B Marcus Semien (D)

SS Corey Seager (Z)

1B Nathaniel Lowe (Z)

CF Adolis García (D)

RF Kole Calhoun (D)

DH Nick Solak (D)

3B Brad Miller (Z)

LF Willie Calhoun (Z)

C José Treviño (D)

Un día como hoy En 1994, Domingo Martínez es cambiado por los Azulejos de Toronto a los Medias Blancas de Chicago por Mike Huff.

En el 2000, Yorkis Pérez es negociado a los Astros de Houston por los Filis por el pitcher Trever Miller.

En el 2000, los Mets de New York derrotan 5-1 a los Cubs en Japón, donde Sammy Sosa se fue en blanco en cuatro turnos.