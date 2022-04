Los Mets pondrán a gozar la Gran Manzana

"¿Quiénes son tus amigos? Los que se acuerdan de ti cuando no te necesitan. El resto simplemente son conocidos de la vida, que solo te usan cuando les sirves para algo" Anónimo “

Nueva York es una ciudad fascinante desde todos los puntos de vista. Una ciudad activa, llena de movimiento, a cualquier hora del día y cualquier día del año. Yoyito Cabrera popular cantante de la década del ‘60 la describió de manera magistral en el merengue “en un cibaeño en New York”.

La Gran Manzana, es una ciudad que nunca está quieta, Cabrera decía que se “mueve por arriba y por debajo” y por eso la llaman 'The city that never sleeps' (la ciudad que nunca duerme).

En Queen, está ubicado el hogar de los Mets de New York, un equipo que en el 2022 está manufacturado para ganar, donde unirán la suerte con el talento.

Después de una serie de tropiezos en su primera temporada, el propietario Steve Cohen tiene un nuevo manager Buck Showalter, que tratará de ganar en grande y rápidamente. Los Mets esperan seguir el ejemplo de los Gigantes de San Francisco en el 2021 de aprovechar al máximo a los veteranos talentosos al tener suficiente profundidad para repartir la carga de trabajo. Cualquier cosa que no sea una carrera profunda hasta octubre sería una gran decepción en Flushing.

Cuentan con el gran poder “misilero” de Pete Alonso y las firmas de Starling Marte para defender el prado central y Mark Canha y Eduardo Escobar, muchachos fundamentalmente sólidos que pueden jugar en múltiples posiciones. Jeff McNeil probablemente sea mejor en un papel de utility y Robinson Canó en su retorno dueño y señor de la intermedia. La veteranía e inteligencia del Serie 23 tiene que estar abonando con su talento esa posición.

Si bien es cierto, que los Mets llegaron a la Serie Mundial en 2015, perdiendo en cinco juegos ante los Reales de Kansas City, su porcentaje de victorias desde entonces (.486) ocupa el puesto 13 entre los peores de Grandes Ligas, lo que convierte a los Mets en uno de los dos únicos equipos, junto a los Angelinos para exhibir un récord inferior a .500 desde el 2016 a pesar de gastar al menos $ 900 millones en nómina en ese momento.

ALINEACION PROYECTADA

CF Starling Marte (D)

LF Brandon Nimmo (Z)

SS Francisco Lindor (A)

1B Pete Alonso (D)

2B Robinson Canó (Z)

3B Eduardo Escobar (Z)

DH Dominic Smith (Z)

RF Mark Canha (D)

C James McCann (D)

Un día como hoy En 2001, Albert Pujols debuta en las Grandes Ligas con San Luis, bateando de 3-1 ante los Rockies de Colorado.

En 2001, Pedro Martínez lanza el juego inaugural de Boston frente a los Orioles y sale sin decisión al lanzar en 7 innings, en los que permitió 4 hits y una limpia, realizó 93 pitcheos.

En 2006, Johnny Peralta, de los Indios de Cleveland, dispara el primer hit de los dominicanos frente a Mike Buehrle de White Sox.