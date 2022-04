Los Bravos tendrán mejores cosas que Will Smith

Will Smith, lanzador de los Bravos de Atlanta.

"La vida es muy corta, así que lo importante es pensar menos, arriesgar más y vivir aventuras que te dejen un hermoso recuerdo”" Anónimo “

En el mundo del séptimo arte aun es noticia de impacto la bofetada en la cara del actor Will Smith al presentador Chris Rock en el escenario de premiación de los Oscar después de que el comediante hiciera una broma, de mal gusto digo yo, sobre la alopecia que padece su esposa Jada Pinkett.

En el mundo de las Grandes Ligas, es inolvidable el out 27 realizado en el sexto juego de la Serie Mundial del 2021, el martes 2 de noviembre, con la victoria de los Bravos de Atlanta siete carreras por cero a los Astros de Houston en Minute Maid Park. Los Bravos lograban con este triunfo, la cuarta corona y primera desde 1995, luego de 26 años de sequía. El inolvidable final, noveno inning, Yuli Gurriel al bate, Will Smith en el box. El cubano saca roletazo por el shortstop y es retirado para el out final de la Serie Mundial.

Will Smith fue el lanzador que sacó ese inolvidable out.

Los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial del 2021 después de una exhibición dominante en la postemporada en la que eliminaron a los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles y luego a los Astros de Houston.

Los campeones defensores de la Serie Mundial, saldrán el jueves 7 de abril a defender el título de campeón frente a los Rojos de Cincinnati en el SunTrust Park y el manager Brian Snitker designó para ese juego al estelar zurdo Max Fried.

¿Repetirá Atlanta?. Los Bravos no lucen tan bravos como en el 2021, pero son los campeones y regresan a Truist Park con la mayor parte del mismo elenco que levantó el trofeo del campeonato al final de la temporada 2021. Fue una racha mágica, pero ya nada de eso importa. Lo que cuenta es que Atlanta devuelve una gran cantidad del mismo talento al campo, aunque con una gran excepción en Freddie Freeman. Aún sin Freeman, Atlanta tiene un equipo joven y dinámico y juega en una división que no tiene un heredero obvio de la corona que Atlanta ostenta y tienen ahora que esperar que no sea difícil fildear rodados mientras usan los anillos de campeones.

Al día siguiente de romper el vínculo con Freddie Freeman, los Bravos de Atlanta, no se fueron a la hamaca y firmaron a su nuevo primera base Matt Olson con un contrato de $168 millones de dólares y ocho años.

Y el bullpen es increíble. Algunos de los preparadores pueden tener mejores cosas que Will Smith, pero él es el tipo que quieres al final del juego. Es un cerrador que solo quiere el balón todos los días y fue intocable en los playoffs. Lanzó en 60 partidos, donde salvó 37, con efectividad de 3.44.

Y le adicionan en el 2022, al curazoleño Kenley Jansen, de 34 años, con un contrato de un año y $16 millones de dólares, quien ha pasado toda su carrera de 12 años en Grandes Ligas con los Dodgers, ayudando a la franquicia a ganar una Serie Mundial en el 2020.

A los Bravos del 2022 hay que darle una serenata con la canción “Por la Vuelta” de Enrique Cadicamo: “La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor... la misma lluvia...el mismo, el mismo loco afán...¿Te acuerdas? Hace justo un año, nos separamos sin un llanto...Ninguna escena, ningún daño...Simplemente fue un “adiós” inteligente de los dos” .

ALINEACION PROYECTADA

RF Ronald Acuña Jr. (D)

2B Ozzie Albies (A)

1B Matt Olson (Z)

3B Austin Riley (D)

CF Adam Duvall (D)

DH Marcell Ozuna (D)

LF Eddie Rosario (Z)

C Travis d'Arnaud ( D)

SS Dansby Swanson (D)

DOMINICANOS UN DIA COMO HOY

1988, Silvestre Campusano debuta en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto, conectando su primer hit un doble.



1988, George Bell se convierte en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en disparar tres jonrones en un juego inaugural contra Kansas City.

2005, Aramis Ramírez firmó por cuatro años con los Cubs por 44 millones de dólares.