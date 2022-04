Diferencia de los jonrones de Baerga y Tatis II

"Cuando más blanda es la moneda de un país, más duro es el papel higiénico" John Fountain “

Recibí un correo del lector Manuel Vásquez que pide explicación sobre Carlos Baerga y los dos jonrones que conectó en un inning al igual, según el lector, que Fernando Tatis II.

Vamos al grano. El puertorriqueño Carlos Baerga, nativo de Santurce, disparó dos jonrones en un inning el 8 de abril de 1993 en Cleveland frente a los Yanquis de New York en el séptimo episodio. El primero fue a la derecha contra Steve Howe y el otro a la zurda contra Steve Farr.

Lo de Fernando Tatis II fue diferente. El 23 de abril de 1999, en Los Angeles, el tercera base de los Cardenales de San Luis hizo historia al conectar 2 jonrones con las bases llenas en un mismo inning (tercero) contra un mismo pitcher Chan Ho Park. Tatis Llevaba 4 jonrones en esa temporada y 24 disparados en 225 juegos y nunca antes había conectado uno con las bases llenas.

Aclarado ese punto sobre los dos jonrones de Baerga y Tatis. Sobre por qué bautizo como Fernando Tatis III al paracorto de los Padres de San Diego. Sencillamente, porque su abuelo Fernando Antonio Tatis I fue tercera y siore como pelotero profesional, pero que nunca pudo pisar un campo de las mayores.

El primero de los Tatis, el abuelo, militó en nueve campañas con los Leones del Escogido, donde bateó .260 de promedio y sumó 210 incogibles en la Liga Dominicana.

Tatis I fue firmado por los Astros de Houston y jugó para esa organización en el periodo de 1969 a 1978 con quienes llegó a alcanzar la categoría de Triple A antes de retirarse e iniciar una carrera como coach y busca talentos.

Aclarado porque son tres: Fernando Tatis I, II y III.

JACKIE ROBINSON: El viernes 15 de abril se cumplen 75 años de la llegada de Jackie Robinson a las Grandes Ligas y para registro histórico es importante que se sepa que el único blanco que pertenece al Pabellón de la Fama del Atleta Negro es blanco: Branch Rickey, el ejecutivo de béisbol que hizo historia al firmar en 1946 al primer jugador de color.

El ojo clínico de Rickey era fuera de serie ya que hizo la selección adecuada porque había otros jugadores de color con talento incuestionable. No se inclinó por Joshua Gibson por su temperamento volátil. No firmó al pitcher Don Newcombe, ni al catcher Roy Campanella. Declinó a Monte Irvin, un jardinero que tenía muchas cualidades, pero tenía un problema en su rodilla. No le cuadraron los pitchers Johnny Wright y Roy Partlow y le dio de lado a Lorenzo "Piper" Davis que corría, pero no bateaba. Por su temperamento y disciplina militar se inclinó por Jackie Robinson que era siore, pero su brazo no tenía la fuerza suficiente y lo hicieron segunda base, donde triunfó plenamente.

FAVORITOS PARA LOS QUE SE LANZAN: Atlanta, Mets, Dodgers, San Diego.

Los dominicanos un día como hoy La camiseta enterrada de David Ortiz 1971, nace Carlos Gross Pérez, en Nigua, San Cristóbal. Debutó en las Grandes Ligas con los Expos de Montreal, como pitcher el 27 de abril de 1995.

2001, Alex Rodríguez, Texas, disparó su jonrón 308 de por vida en el triunfo 13x1 ante Oakland.

2005, Julián Yan, con el equipo Tabasco, México, disparó el jonrón 150 en la liga azteca.

2005, José Guillén, Washington, disparó 2 jonrones para sumar 5 en la victoria 11x4 sobre los Bravos de Atlanta.

2008, Trabajadores en el Yankee Stadium cavan tras una camiseta de Boston enterrada en el concreto del nuevo Yankee Stadium que se inauguraría en el 2009. La camiseta de David Ortiz, fue enterrada por un obrero del Bronx, fanático de los Medias Rojas, que buscaba echar una maldición a los Bombarderos del Bronx.