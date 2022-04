La ira: Cristiano Ronaldo y Julio Castillo

"La distancia no es un problema. El problema somos los humanos, que no sabemos amar sin tocar, sin ver o sin escuchar. Y es que el amor se siente con el corazón no con el cuerpo" Gabriel García Márquez Escritor “

¿Quién recuerda al lanzador dominicano Julio Castillo?...Nadie.

Vamos a refrescarle la memoria acerca de este beisbolista firmado por los Cubs de Chicago que no supo controlar la ira y enterró su carrera cuando el 6 de agosto del 2008, el pitcher ligas menores golpeó a un espectador al lanzar una pelota a las gradas durante una trifulca en el terreno.

Julio Castillo del equipo Peoria (Cubs) avanzó hacia el dugout del conjunto Dayton (Rojos) originando un mayúsculo incidente.

Castillo fue sentenciado a 30 días de cárcel y tres años de libertad condicional y encaraba una condena máxima de ocho años en prisión. La jueza Connie Price dijo que el lanzador expresó su arrepentimiento por haber lastimado a alguien y le ordenó recibir orientaciones para manejar la ira.

Esta semana por todos los medios se ha revelado, cuestionado y condenado el caso de Cristiano Ronaldo, donde el futbolista luso, según las imágenes compartidas en redes sociales por la cuenta "EvertonHub", habría lanzado al suelo el móvil de un seguidor, un niño autista, tras la derrota por 1-0 contra el Everton.

La ira: Es un pecado capital para cualquier Cristiano, Ronaldo inclusive.

A diario en nuestro país apreciamos como algunos compatriotas no pueden controlar la ira y hoy, Jueves Santo es un buen día para que usted domine su ira.

En los tiempos de mi abuela en la Semana Santa no se trabajaba desde el Lunes Santo. No se comía carne desde el primer viernes de cuaresma. No se bebía ron, ni se peleaba, ni se debía coger rabia. No se podían tener relaciones sexuales porque se quedaban pegados. No se oía música, ni se bailaba. No se podía salir tarde en la noche porque el Diablo andaba suelto.

Hoy todo ha cambiado y en nuestro caso a partir de hoy MLB, para felicidad de los adictos al béisbol tiene juegos por televisión por pi pa, sin correr el riesgo de que alguien nos afecte con su ira.

Los dominicanos un día como hoy Triunfo de Marichal y último robo de Pedro Guerrero 1964, Juan Marichal, Gigantes de San Francisco, inicia el segundo juego inaugural de su carrera frente a los Bravos de Milwaukee: IP 9.0, HP 7, CL 1, BB 4, K 4. Ganó 8x4.

1988, Silvestre Campusano, de los Azulejos de Toronto, disparó su primer jonrón en las Grandes Ligas.

1988, Julio Franco bateó de 4-1 y extendió a 10 su racha dando de hit a inicio de temporada.

1992, Pedro Guerrero, San Luis, bateó de 4-1 y se robó una base, siendo la segunda de la temporada y la última de su carrera con la que sumó 97.

2008, Alex Rodríguez empata en el puesto 15 en la lista de jonrones de todos los tiempos de las Grandes Ligas con Ted Williams y Willie McCovey. Rodríguez conecta el jonrón 521 de su carrera en un día donde ligó de 5-4. El lanzador Andy Sonnanstine permite el cuadrangular. Los Yankees superan a los Rays 8x7.