Preston Gómez y Dave Roberts: Trabajo de los pitchers

Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles rumbo a la cueva tras sacar el último out del séptimo inning ante los Mellizos de Minnesota, el 13 de abril de 2022. ( AP/CRAIG LASSIG )

"El deporte más peligroso es vivir… Siempre termina con la muerte" George Halus “

Desde finales de la década de 1960, se comenzó a llevar el conteo de los lanzamientos de los pitchers por salida. Dave Duncan, siendo coach de pitcheo de los Cardenales de San Luis, reveló que, en 1967, cuando se desempeñaba como receptor de los Atléticos de Oakland, la disposición era de 100 pitcheos por apertura. Lo interesante, es que esa orden no emanó ni del mánager, ni del coach de pitcheo, sino del propietario del club Charles O. Finley, asesorado por el director de Ligas Menores, Eddie Robinson.



Para robustecer su planteamiento, Duncan recuerda que en un juego en AA el lanzador George Lauzerique lanzaba un partido sin hits a la altura del séptimo episodio, pero como había llegado a 97 pitcheos fue enviado a las duchas. Dos meses después Lauzerique lanzó un juego perfecto con 85 pitcheos.

El mánager Preston Gómez, cubano, es recordado por dos movidas muy discutibles que realizó. El 21 de julio de 1970, Clay Kirby lanzaba por los Padres de San Diego un juego de cero hit y cero carreras, mientras que el 4 de septiembre de 1974, Don Wilson hacía lo mismo por los Astros.

En ambas ocasiones, Preston sustituyó a esos dos lanzadores por bateadores emergentes en la octava entrada, y ambos juegos fueron perdidos, aparte que a los lanzadores en cuestión se les privó de la oportunidad de anotarse un juego sin hit, y sin carreras.

El primer juego los Padres lo perdieron 3-0 con los Mets, mientras que el de Wilson significaba su posible tercero en las Mayores, y los Astros terminaron derrotados por Cincinnati.

A Preston le preguntaron en ambos casos por qué de la sustitución y declaró que él jugaba para ganar y no con los fanáticos.

Estos recordatorios los traigo a la palestra, por las críticas que ha recibido Dave Roberts por relevar a Clayton Kershaw luego de 7 innings perfectos ante los Mellizos de Minnesota el miércoles 13 de abril. Recuerden que en el 2016 le tocó una situación similar con Rich Hill.

No hay dudas de que Kershaw habría querido seguir en la colina de los sustos y tener la oportunidad de completar un juego perfecto. Pero el trabajo de Roberts no es asegurar reconocimientos individuales de sus jugadores. Es ganar partidos, llegar a los playoffs y ganar una Serie Mundial. Un manager necesita ser capaz y no detenerse en individualismos. Ese Kershaw es el mismo que estuvo seis meses inactivo, tres de la temporada anterior y todo el invierno, por dolencias en el codo.

La misión de un mánager no es proteger juegos perfectos, sino ganar.

Los dominicanos un día como hoy En 1986, José Rijo pitcher de Oakland, en el triunfo 6-2 sobre Seattle, ponchó 16 superando el récord del club que era de 13 en poder de Vida Blue.

En el 2001, Pedro Martínez lanza 6 innings frente a Tampa y poncha 13, siendo la vez 71 con 10 ó más ponches en un juego (44 con Boston).

En el 2004, Ron Belliard batea de 4-3, 3 dobles para sumar 8 y liderar ese departamento, el de hits con 25 y segundo en bateo en .466 en la Liga Americana.

En el 2005, José Reyes y Víctor Díaz disparan dos jonrones cada uno, en un encuentro donde los Mets de New York suman 7 batazos de cuatro esquinas, para establecer un récord del club de más jonrones en un juego con siete. En el Citizens Bank Park, los Mets además de los 4 jonrones de Reyes y Díaz se unieron al festival David Wright, (bases llenas), Mike Piazza y Doug Mientkiewicz y los Mets derrotan a los Filis 16-4.