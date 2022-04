¿Cómo se recupera Fernando Tatis Jr?

El torpedero Fernando Tatis Jr. fue operado de una fractura en la muñeca izquierda hace exactamente un mes y 13 días, por una lesión que sufrió durante el invierno y que fue detectada al llegar al campo de entrenamientos de los Padres de San Diego.

Tatis Jr. ha estado practicando en su defensa desde hace días, pero todavía no tiene permiso para comenzar a batear.

Eso se supone que suceda en algún momento la próxima semana, a menos que haya algún tipo de retroceso en el proceso.

Pero Tatis Jr. lleva un ritmo más que adecuado para volver a mediados o finales del mes de junio.

Los Padres se han mantenido bien en estas primeras tres semanas de actividad de las Grandes Ligas, con una marca de 13-7, empatados en segundo lugar con los Dodgers de Los Ángeles.

La presencia del dominicano es importante, no solo para San Diego, sino para todo el béisbol en sentido general.

El Clásico del 2023

Ya comienzan a darse las especulaciones sobre quiénes formarán parte del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.

Y, por más que se quiera teorizar, no veo cómo sería posible que Manny Machado no esté en la antesala del equipo dominicano, que Tatis Jr. no sea el torpedero titular o que Robinson Canó acompañe al grupo, en alguna condición.

Todo lo demás, honestamente, está a la orden de quién esté disponible. Pero esos tres nombres no deben ser barajados para nada que no sea formar parte de la novena.