El “Código Secreto del Béisbol” sí tiene autor

"Nunca subestimes a una persona callada. Las cosas importantes se planean en silencio." Anónimo “

“Hay que darse a respetar. Cuando hay una pelea ningún jugador debe quedarse en el dogout, ni en el bullpen” y “luego de un jonrón, el siguiente bateador está condenado a ser víctima de un pitcheo pegado o de un pelotazo”, así está consignado en el libro “El Código Secreto de Béisbol” (“The Code Baseball”), de Ross Bernstein, un volumen de 242 páginas.

En el choque del miércoles 27 de abril del 2022, entre los Mets de New York y los Cardenales de San Luis, el pitcher dominicano Génesis Cabrera le dio un bolazo a J.D. Davis (Mets) en el pie izquierdo, en la parte alta del octavo que lo sacó de juego. Pelotazo 19 que reciben los jugadores de los Mets. El mandato del código de que “hay que darse a respetar” no se hizo esperar y aquí se aplica el ojo por ojo, diente por diente y bolazo por bolazo. Nolan Arenado (SL) que tenía de 3-3, 3 CE al cierre del octavo episodio, el pitcher de los Mets, Yoan López el primer pitcheo que le sirvió fue una advertencia y la bola le pasó tan cerca del rostro que el bateador pudo percibir su aroma. Mensaje enviado y la respuesta por igual de los jugadores de ambos clubes no se demoró y dejaron vacíos los dogouts y el bullpen y se fueron a las trompadas. Tremendo Bobo, pero eso es lo que estipula El Código.

El béisbol es un juego de tradición con normas que datan de más de 150 años, es un libro de reglas, y las del Código es el juego dentro del juego. Es un sistema de intimidación, represalias, retaliación y venganza entre los lanzadores y los bateadores, todo en un esfuerzo por mantener el juego en un campo parejo. Ese temor de ser golpeados, es lo que mantiene a los jugadores en la línea.

Es fundamental que cuando se realicen lanzamientos pegados de corte intimidatorio, el árbitro en su íntima convicción es que tiene que decidir si procede la advertencia para ambos equipos. Y si el pelotazo se materializa la regla es clara: expulsión, suspensión y multa.

Un día como hoy En el 2004, Vladimir Guerrero batea de 5-4, su sexto jonrón y por onceava vez en su carrera dispara cuatro hits en un juego.

En el 2005, Miguel Tejada juega su partido 778 en forma seguida, dispara su 7mo. cuadrangular y el 197 de por vida.

En el 2005, los Nacionales de Washington ejercen la opción del contrato de José-Cheo- Guillén por US$ 4 millones para el 2006. Guillén fue adquirido en un cambio de los Angelinos.

En el 2006, Albert Pujols establece un récord de Grandes Ligas con su jonrón 14 en abril, un tablazo de desempate en la octava entrada que le dio a los Cardenales de San Luis la victoria 2x1 sobre los Nacionales.

En el 2011, Carlos Santana dispara jonrón con las bases llenas a una recta de su compatriota Joaquín Benoit y los Indios de Cleveland siguen teniendo el mejor mes de abril en los 110 años de historia al derrotar 9x5 a Detroit y ponen su récord en 17-8.

En el 2017, Carlos Gómez de los Vigilantes de Texas, batea para el ciclo en una victoria de 6-3 sobre los Angelinos.