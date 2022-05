Las opciones de Robinson Canó

Los Mets de Nueva York colocaron en asignación al intermedista dominicano Robinson Canó el lunes, un movimiento que se anticipaba desde los entrenamientos de primavera, cuando el dirigente Buck Showalter informó que el petromacorisano no sería ni su intermedista regular, ni su bateador designado.

Canó venía de una prolongada suspensión de una temporada completa, en el 2021, y para ser honestos, sus bonos estaban sumamente bajos con los Mets, por esa situación.

Aunque probablemente los Mets no lo dirán en público, la impresión que da es que su despido (porque eso es lo que sucederá cuando se cumpla la semana del proceso de asignación) estaba decidido desde antes que llegara a los entrenamientos y que no se dio cuando se cerró el campamento en Port St. Lucie es porque la campaña comenzó con un roster de 28, y no de 26.

Es verdad que Canó apenas bateaba .195, con .233 en porcentaje de embasarse y .268 de slugging, pero apenas había tomado 41 turnos en la temporada y apenas oportunidades esporádicas, nada de regular sino saliendo desde la banca.

Con cinco o seis imparables más en forma consecutiva, su promedio de bateo habría subido a .300. Eso nos deja claro que este no era un tema de producción actual.

Los Mets prefirieron quedarse con jugadores con opciones para ir a ligas menores y literalmente comerse los US$40 millones que todavía le adeudan a Canó.

Ahora, el quisqueyano tiene la oportunidad de firmar con alguien que se interese en sus servicios por una fracción del salario mínimo para el 2022 (US$700 mil) tomando en cuenta que ya pasó el primer mes de la temporada.

Como bateador designado, Canó podría ser una opción para los Medias Rojas de Boston, Medias Blancas de Chicago, Guardianes de Cleveland, Dodgers de Los Ángeles y hasta los mismos Yanquis de Nueva York.

Es poco probable que genere demasiado interés para jugar regularmente en la intermedia, pero ya él vio acción en algunos partidos en la inicial y quién sabe si hasta en tercera base podría llenar algún hueco.

Entiendo que Canó conseguirá trabajo en una semana, qué cantidad de partidos vaya a jugar es otra historia. Para el 2023, las cosas lucen mucho más complicadas. l