Yogi el filósofo y Felipe el gurú

El 12 de mayo vinieron a este mundo dos jugadores que en diferentes facetas del juego y de la vida se han robado el corazón de los amantes del béisbol: Yogi Berra nació en 1925 en San Luis y Felipe Rojas Alou en 1935 en Haina.

Berra, el legendario receptor de los Yankees de Nueva York, conocido por sus frases, el verdadero “Señor de los Anillos” ya que en su virtuosa carrera en el Gran Circo logró 10 sortijas de campeón, que se exhiben en el Museo de Yogi Berra, ubicado en la Universidad de Upper Montclair en New Jersey. Extraordinario careta y habilidoso bateador, Berra es un filósofo del juego, autor de célebres frases, entre las que destaca “El juego no termina hasta que termina”. Yogi Berra fue firmado por los Yankees en 1943 pero en 1944 y 1945 sirvió para la Marina de Guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y participó en el Desembarco de Normandía- Es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown desde 1972.

HISTORICAS FRASES DE BERRA: “No voy a comprarles una enciclopedia a mis hijos. Dejaré que caminen a la escuela como lo hice yo”.

“Se puede ver mucho simplemente observando”.

“Incluso Napoleón tenía su Watergate”.

“Se hace tarde, temprano”.

“La única verdad en el béisbol es que nadie sabe nada”.

“Mi nombre es Yogi, pero cuando estornudo me llaman Jesús”

Felipe Rojas Alou, El Panqué de Haina, es un gurú del béisbol, fue el Albert Einstein de la estrategia como mánager. Con claridad meridiana expuso: “El mejor pelotero es el que hizo cuanto se necesitaba para ganar el juego de hoy”.

En su 87 aniversario, Hay pocos beisbolistas que hayan vivido una vida beisbolera tan rica como Felipe Rojas Alou.

Como jugador y mánager, Alou rompió barreras que allanaron el camino para que innumerables latinoamericanos llegaran a las Grandes Ligas, alterando para siempre la demografía del deporte.

Tres veces All-Star, Alou bateó para .286 con 2,101 hits y 206 jonrones en su carrera de 17 años con los Gigantes, Bravos, Atléticos, Yankees, Expos y Brewers. Más tarde se convirtió en el primer mánager nacido en República Dominicana en la historia de las Grandes Ligas, ganando 1.033 juegos en sus 14 temporadas al frente de los Expos y los Gigantes.

Un día como hoy 1966, se inaugura el Busch Stadium en San Luis y Felipe Rojas Alou conecta dos jonrones a los lanzadores Ray Wasburn en el sexto y Tracy Stallard, en el noveno, los dos primeros en este estadio. Felipe, 6-2, 2 CA, 2 CE, HR 2 (8), .291.

1984, Mario Soto, Rojos de Cincinnati, lanza juego de un hit contra San Luis, un jonrón de George Hendricks en el noveno. Los Rojos ganaron 2x1. Soto, 5-1, 2.49, IP 9.0, HP 1, CL 1, BB 5, K 12.

1992, Alex Arias debuta en las Mayores con los Cubs de Chicago como corredor emergente contra Houston.

1997, Julio Franco batea de 4-2 y eleva su total de hits a 2,101 empatando con Felipe Rojas Alou.