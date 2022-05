Dany Jiménez, una fantástica curva de arco de barril

El relevista de los Atléticos de Oakland Dany Jiménez (56) celebra el out final en el noveno inning del partido de béisbol contra los Tigres de Detroit en Detroit, el lunes 9 de mayo de 2022. ( AP/PAUL SANCYA )

"Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización" Ernesto Sábato “

Es normal en el diarismo deportivo, que los seguidores del béisbol pongan el más alto porcentaje de su atención en las Grandes Ligas a la ofensiva y en los pitchers a los que ostentan el rol de abridores.

Sin embargo, con la especialización del pitcheo en abridor, preparador y cerrador, cada singularidad juega un rol estelar y la del terminador hoy es fundamental.

El jueves presenciando por TV el desafío de Oakland vs Detroit me deleité con el cerrador Dany Jiménez, de Oakland, trabajando en el noveno. El nativo de San Cristóbal tiene una curva en arco de barril, como decía Max Álvarez, que muerde la zona de strikes como si fuese programada por computadora: 1.0 IP, 0 H, 0 C, 0 CL, 0 BB, 1 K..

Jiménez fue llamado por el manager Mark Kotsay para proteger una ventaja de dos carreras el jueves por la tarde contra los Tigres y necesitó solo 12 lanzamientos (ocho strikes) para cerrar la puerta en un marco perfecto, logrando su sexto salvamento de la temporada. El derecho de 28 años se ha establecido en el presente como el principal cerrador de los Atléticos, incluso desplazando a Lou Triviño.

Jiménez, con 26 años y 142 días, ha convertido sus seis oportunidades de salvamento esta temporada y ha permitido solo dos carreras y ocho hits con una proporción de K/BB de 15/5 en 13 entradas de trabajo.

Dany debutó en las Grandes Ligas el 23 de julio del 2020 con los Gigantes de San Francisco ante los Dodgers, siendo el dominicano 784 en tomarse su cafecito en el Gran Circo.

Oakland firmó el 4 de noviembre del 2021 mediante acuerdo de ligas menores.

Jiménez fue parte de los Atléticos en el pasado, tras ser reclamado desde los Azulejos de Toronto en el Draft de Regla 5. Al no poder tenerlo en el roster de Grandes Ligas, Oakland tuvo que devolverlo a Toronto a mediados de marzo. En el 2021, Jiménez jugó en la sucursal Triple A de los Azulejos, dejando 2.22 de efectividad en 44.2 innings de trabajo.

Dany Jiménez es un cerrador que hay que mantener en la lupa.

Un día como hoy 1951, Popón López, lanzador de Moca, le pide a las Águilas del Cibao que lo dejen libre y se convierte en el primer jugador en el béisbol dominicano en ser liberado.

1969, Juan Marichal, de los Gigantes San Francisco, blanquea a Pittsburgh 3-0, donde ponchó a 6 para llegar a 1,681, superando a Carl Hubbell. Puso su récord en 5-2, 1.70 efectividad.

1988, Mario Soto, (2-2, 3.14) de los Rojos de Cincinnati, se enfrenta a Pittsburgh y logra su victoria 99 de por vida, con pizarra de 5x3 en el Three Rivers Stadium.

2000, Henry Rodríguez, de los Cubs de Chicago, remolca 7 carreras en ña derrota de su equipo 16x15 contra los Expos de Montreal. Henry “El Matatán Azul” bateó de 6-4, 2 jonrones (10), .266.

2005, Manny Ramírez, Boston, dispara su jonrón 400 en el Safeco Field de Seattle. El tablazo de Manny en el sexto fue al pitcher Ryan Franklin, su noveno de la campaña.