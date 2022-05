Los Dodgers es el mejor equipo de la Liga Nacional

"Si no fuera por el beisbol, estaría en la cárcel o en el cementerio" Babe Ruth Jugador de Grandes Ligas “

Los seguidores del béisbol no andan por las ramas, las preguntas que hacen son directas, por lo tanto, las respuestas deben ser igual.

¿Cuál es el mejor equipo de la Liga Nacional?

Si es por el standing y tomando como referencia los líderes divisionales, mi respuesta es los Dodgers y no porque los Mets ahora perdieron por lesión al estelar lanzador Max Scherzer, ellos han jugado toda la temporada sin Jacob deGrom y Tylor Megill y el receptor titular James McCann y lideran su circuito.

Así estaban ayer los líderes del viejo circuito: Este: Mets, 26-14, .650; Oeste: Milwaukee, 24-14, .632; Oeste: Dodgers, 25-12, .676.

La tropa de Dave Roberts luce sólida en ofensiva, bateo y pitcheo. No tenemos nada en contra de los Mets, Cerveceros, Gigantes o San Diego o cualquier otro equipo de la Liga Nacional, pero no creo que pueda elegir a ningún otro equipo.

Los Dodgers tienen el mejor diferencial de carreras en la liga, por una discrepancia significativa, y sabemos que no es una casualidad en base a su última media década de juego en la élite.

Estamos en la etapa final de mayo y podría ser que en octubre, los Padres (24-14, .632) o los Gigantes (22-15, .595) podrían derribarlos del primer escalón.

Hoy los Esquivadores son los reyes del salvaje oeste por la calidad del equipo. Además, pasan sin dificultad la prueba del palpito.

Observe la lista repleta de estrellas, y porque son los mejores de la liga. Que conste en acta, algunos no han encendido la turbina. Aún no han bateado como debe ser Justin Turner, .203, 28 CE; Max Muncy, .167; Cody Bellinger, .205 y Mookie Betts, .262 con ocho jonrones. Mientras que Trea Turner, .280, 27 CE es capaz de hacerlo mejor y nunca se sabe si Cody Bellinger, .205 comienza una buena racha. La profundidad de la rotación es un problema a corto plazo, pero es probable que Andrew Heaney y Clayton Kershaw se recuperen un poco, Dustin May regresará al final de la temporada de una Tommy John y sabemos que podrán hacer un gran cambio en julio si así lo desean. Agregue el historial ofensivo de Freddie Freeman (.312) y los Dodgers tienen que ser la obligatoria elección como el mejor equipo de la Nacional.

No es un Decreto, es simple y sencillo mi percepción.

UN DIA COMO HOY



1985, José Uribe de los Gigantes de San Francisco, dispara su primer jonrón en las Grandes Ligas contra Larry Andersen de Filadelfia.

2004, Julio Franco, de 45 años, rompe su propio récord como el jugador de mayor edad en la historia de las Grandes Ligas en batear un jonrón como bateador emergente. Franco, quien conectó un jonrón como emergente dos semanas antes contra San Diego, fletó un jonrón de dos carreras y dos outs para empatar el juego 4 - 4 en la octava entrada. A pesar del esfuerzo de Franco, los Diamondbacks de Arizona derrotan a los Bravos de Atlanta 6 a 4, en 11 entradas.

2005, sábado a las 3:00 pm, con la presencia del Presidente dominicano, Leonel Fernández y las máximas autoridades del equipo de Grandes Ligas, Gigantes de San Francisco, se rinde tributo al lanzador dominicano Juan Marichal, inmortal de Cooperstown, con el desvelizamiento de una estatua de bronce de 2.74 metros, en el SBC Park, de San Francisco, Estados Unidos.