Fátiga Extrema y Juegos Salvados

2021: Los Rays de Tampa cambian a su paracorto titular Willy Adames a los Cerveceros de Miwaukee junto al lanzador Trevor Richards a cambio de los pitchers JP Feyereisen y Drew Rasmussen. Ambos clubes se niegan a explicar el canje, los Cerveceros afirman que la movida no fue motivada por la reciente serie de errores del SS Luis Urías, mientras que los Rays afirman que no tiene nada que ver con abrir un lugar para el prospecto Wander Franco, quien aparentemente no le queda nada que probar en las menores.