Epy Guerrero hizo la trocha del éxito para jugadores RD

"Se vive mejor sin esperar nada de nadie" Anónimo “

Los dominicanos somos muy rápidos en dar un paso al frente para cambiar lo que está hecho y funcionando, para reformar un nuevo librito. Nuestra patente: Lentos para crear, en ser visionarios.

Sì el sistema de firmas de prospectos para el béisbol organizado está funcionando, por qué como magos de circo queremos cambiar el modelo por un draft internacional como lo dibuja Omar Minaya, ejecutivo de MLB, el cual lo pinta de “muy beneficioso”. Hay que recordarle a Minaya que sus grandes éxitos fueron como escucha, con el modelo vigente y para muestra está la firma de Sammy Sosa a través de Amado Dinzey.

Sé que en la mayoría de las ocasiones, nuestro interés por arreglar las cosas es sincero y bien intencionado. Pero si algo no está roto, no lo arregles; si algo funciona, hazlo que funcione mejor pero no le des sepultura.

Epy Guerrero sí fue un visionario. Antes de que comenzaran las academias oficiales de las Grandes Ligas construyó en 1973 en Yamasá la primera instalación de desarrollo de talentos.

Epifanio “Epy” Guerrero, jugó en las ligas menores y como cazatalentos trabajó para cuatro organizaciones diferentes, donde reclutó más talentos dominicanos que cualquier otro escucha. Epy Guerrero falleció en el 2013, pero su legado será recordado como el hombre que abrió la exploración del talento dominicano y sentó las bases de las academias de Grandes Ligas.

Catorce años después de que Epy Guerrero comenzara su academia privada, los Dodgers de Los Angeles, con Rafael Avila de timonel, decidieron experimentar con este nuevo concepto. En 1987, los Dodgers establecieron la primera academia afiliada a la MLB “para darles a los novatos dominicanos la oportunidad de aprender inglés y la cultura estadounidense, así como entrenarlos en la forma de jugar de los Dodgers.

El sueño de cientos de niños dominicanos cambió de forma radical y algunos, para poner un ejemplo, dieron el salto de limpiabotas a millonarios. Gracias a las academias, el béisbol se convirtió para muchos jóvenes en el camino para salir de la pobreza.

Si bien es cierto que todo alrededor de las academias no es perfecto, el draft internacional que busca imponer MLB en nuestro país, me luce que tiene mucho parecido a lo que quiere hacer un español con la reforma de la Policía Nacional.

Aquí vale el dicho: “Tanto quiso el Diablo arreglar a su hijo que le sacó un ojo”.

UN DÍA COMO HOY - 1978, Silvio Martínez, del Springfield (AAA) de San Luis lanza un juego sin hits frente a Omaha y ganó 4-0. - 1997, por primera vez en 20 años, se producen dos jonrones dentro del parque en un mismo juego, en los pies de Sammy Sosa (Cubs) y Tony Womack (Arizona). - 2006, Angel Berroa conecta un jonrón de tres carreras en el octavo y los Reales de Kansas City escapan de un déficit en la parte baja del noveno después de un retraso de casi dos horas por lluvia , superando a los Yankees de New York 7x 6, para detener una racha de 13 derrotas y una de 14 juegos en el Yankee Stadium desde 2005. - 2010, el toletero David Ortiz, Boston, conecta su décimo jonrón de la temporada -su noveno en mayo- contra Matt Garza, mientras Adrián Beltré impulsa en 6 carreras en apoyo al pitcheo de John Lackey.