César Cedeño, Los Tanques y el Designado

"Soñar no cuesta nada, lo que cuesta es levantarse un domingo …Anónimo" “

¡Feliz domingo! Esta noche (8:OO pm) plato fuerte con el segundo juego de la serie final de la NBA, con ventaja 1-0 de los Celtics sobre los Warriors.

Esta entrega dominical tiene por mandato responder las preguntas de los lectores. Único requisito: Nombre y apellido, cero apodos.

-Manuel Vargas, pregunta sobre la carrera de César Cedeño en las Grandes Ligas.

Resp.: César Cedeño jugó 18 temporadas en las Mayores, 12 de los cuales los pasó con los Astros, 4 años con los Rojos, 1 con Cardenales, 1 con Dodgers. Entre sus logros individuales están 5 guantes de oro como jardinero. Estuvo en la Serie Mundial de 1985 con Cardenales, por cierto, que la perdieron antes los Reales. Promedio de por vida.285, 199 jonrones, 976 impulsadas, SLG .443. OBP .347

-Faustino Díaz pregunta cuando comenzó la Regla del Bateador Designado.

Resp.: El Bateador Designado fue instaurado para usarse en 1973 en la Liga Americana y dicha decisión causó un revuelo que todavía divide opiniones. Hoy está vigente en la Liga Nacional. Esta regla por un lado ayuda a alargar las carreras de los peloteros que estaban ya indispuestos para desempeñarse a la defensiva. El designado eliminó la opción de jugar con más estrategia al no tener al pitcher bateando,

-Pedro Cabreja, desde New Jersey, quiere saber cuándo se comenzó a jugar con luces en las Grandes Ligas.



Resp.: Gracias por seguir esta columna todos los días. El primer juego bajo luces en Grandes Ligas fue celebrado el 24 de mayo de 1935 en el Estadio Crosley Field en Cincinnati. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 2-1 a los Filis de Filadelfia.

-Samuel Arias dice que ha leído sobre “Los Tanques del Licey en 1953, pero cuál de ellos era dominicano”.



Resp.: Ninguno. Los Tanques eran Bert Hass, 1B, 3B y OF estadounidense, nació en Naperville, Illinois. Alonzo Perry, 1B y OF, estadounidense, nació en Elmore, Alabama y Luis Rodríguez Olmo, OF, nació en Arecibo, Puerto Rico. El periodista Félix Acosta Núñez fue quien los bautizó como “Los Tanques”.

Un día como hoy 1984: Alejando Peña, Dodgers, le poncha 9 a Cincinnati igualando su marca personal frente a Houston el 1 de julio de 1983.

1989: Ramón Martínez, Dodgers, consigue su primera blanqueada en las Grandes Ligas al derrotar 7-0 a los Bravos de Atlanta.

1997: Alex Rodríguez, bateó para el ciclo frente a Detroit, convirtiéndose en el primer jugador de los Marineros que logra la escalera.

2001: El bateador designado de Boston Manny Ramírez, en un juego de 18 innings recibe cuatro bases por bolas intencionales, empatando la marca de la Liga Americana.

NACIMIENTOS: 1983, Alberto García, Bonao, infield.