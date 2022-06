Un terrible día para este país

Justo al mediodía de ayer, la noticia corrió como pólvora en toda la República Dominicana: el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera recibió siete disparos mientras se encontraba en su despacho y reunido con personas conocidas.

Más tarde supimos que el homicida era Fausto Miguel Cruz, una persona supuestamente relacionada al ministro y quien entró armado a la instalación.

El hecho se produce seis años y medio después que Juan de los Santos, entonces alcalde de Santo Domingo Este fuera matado a tiros en su oficina de la Federación Dominicana de Municipios.

¿Cómo es posible que todavía se permita el acceso a una institución pública con armas de fuego?

La muerte de Jorge Mera golpea duramente a un país sumido en la violencia, delincuencia y criminalidad en los últimos tiempos.

Desde su ministerio le tocó enfrentar situaciones delicadas relacionadas con el Medio Ambiente, por lo que debe investigarse con mucho, mucho cuidado todos los acontecimientos.

Le toca ahora al Ministerio Público determinar los motivos del hecho e iniciar el proceso judicial correspondiente contra él o los responsables.

Mi más sentido pésame para su hijo Orlando Jorge Villegas y su hermana Dilia Jorge, a quienes conozco desde hace muchos años.

Un día terrible para la República Dominicana, no solo por el ser humano que se pierde, sino también por lo duro que un hecho como éste golpea a la sociedad en sentido general.

La cultura de violencia que arropa a esta sociedad tiene que obligarnos a que pensemos seriamente lo que tenemos que aportar cada uno para cambiar, porque, de lo contrario, estamos destinados a fracasar, simple y llanamente.

El caso de U15

Vergonzoso el caso de la selección U15 de béisbol, que tenía el compromiso de viajar a Venezuela, para el premundial de dicho deporte la semana pasada. El día previo al viaje, la Federación Dominicana de Béisbol dice que recibió la noticia del Ministerio de Deportes que no recibirían los boletos aéreos para asistir al evento. Para que el equipo no dejara de asistir, un grupo de entrenadores de la International Prospect League puso de su dinero para recaudar los US$15,600 que se necesitaban para el viaje. Realmente no entiendo cuáles son las prioridades en nuestro país.