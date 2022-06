El despido de Joe Maddon

En medio de una racha de 12 derrotas, los Angelinos de Los Ángeles despidieron al dirigente Joe Maddon, un respetado capataz que ganó una corona con los Cachorros de Chicago y que ganó fama en sus tiempos con los Rays de Tampa Bay.

Un dirigente atípico, que no seguía las reglas de juego tradicionales, Maddon aparentemente se cansó de la nueva tendencia de sabermetría y de que la gerencia de operaciones de béisbol influyera tanto en sus decisiones.

Al menos, así lo dejó a entender en un comentario que dio a la prensa estadounidense luego de su despido, en su último año de contrato.

“Ha sido difícil en sentido general, yo apoyo las analíticas, pero no al punto de que todo el mundo te las quiera meter por ojo, boca y nariz. La gente real de béisbol ha sentido el impacto de todo esto. uno no puede venir al estadio y divertirse y jugar béisbol, en estos días hay demasiadas cosas controladas por la oficina frontal”, dijo Maddon a Ken Rosenthal, de The Athletic.

Esto muestra la inconformidad del capataz con su gerente general y la forma en que se están haciendo las cosas en Anaheim.

Pero también deja claro que, con ese pensar, es poco probable que veamos a Maddon dirigiendo en otro equipo en el futuro.

Porque la realidad es que hoy en día los equipos de béisbol operan totalmente como empresas, en términos jerárquicos.

Y un gerente general es visto como un jefe de operaciones, o administrador, mientras que un dirigente es visto como un gerente departamental, que tiene que seguir las directrices de lo que la administración quiere, obvio, con algunas libertades de manejo.

Y si Maddon no entiende eso, o al menos ya no está de acuerdo con ese tipo de manejo (y entiendo que él más que nadie conoce esas formas por sus años en Tampa Bay), quizás ya era tiempo de que se apartara del cargo.

Mientras tanto, los Angelinos perdieron su primer partido sin Maddon e iniciaron la jornada del miércoles con 13 derrotas en línea y estarían fuera de la postemporada si la temporada terminara hoy.

Así como hoy en día a los equipos no les tiembla el pulso para despedir a un jugador aun teniendo más de US$40 millones pendientes en su contrato, los tiempos de respeto a la trayectoria de un capataz han pasado a la historia.