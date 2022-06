Pujols, Clemente y A-Rod, los mejores latinos MLB

"No vivas de las apariencias, éstas engañan; no vivas de mentiras, se descubren; no vivas por lo demás, vive para tí …Anónimo" “

Hoy domingo estamos en “modo de contacto” con los fanáticos respondiendo sus preguntas, el único requisito nombre y apellidos, nada de apodos. Pueden hacerlo por correo: brv.rojas@gmail.com, Twitter: @bienvenidorv, Instagram: @bienvenidorv

· Fausto Ordoñez, pregunta ¿Quién ha sido el mejor pelotero latinoamericano de todos los tiempos en las Grandes Ligas?”.

Resp: Para no extendernos en detalles estadísticos y sabermètricos mi selección sería de tres: Albert Pujols, República Dominicana; Roberto Clemente, Puerto Rico y Alex Rodrìguez, República Dominicana.

Lamento no incluir a Martín Dihigo, de Cuba, pero no pudo jugar en Grandes Ligas.

· Nelson García, pregunta qué pelotero dominicano sacó la pelota por 13 días consecutivos en Grandes Ligas.

Resp. Ninguno. El récord de jonrones en juegos consecutivos en una temporada de Grandes Ligas es de ocho y está en poder de Ken Griffey Jr, Don Mattingly y Dale Long. En 1947, John –Mule- Miller conectó de cuadrangular en 11 juegos consecutivos para los Chicago American Giants, de las Ligas Negras.

· Braulio Peña, le interesa saber si algún jugador de Grandes Ligas ha logrado batear para el ciclo de jonrones, es decir, fletar cuatro jonrones en un juego, uno sin corredores en bases, otro con uno, uno de dos y el otro con las bases llenas.

Resp. Nadie ha logrado esa proeza en Grandes Ligas. Mark Whiten de los Cardenales de San Luis, en el Riverfront Stadium, de Cincinnati, fue quien estuvo más cerca el martes 7 de septiembre de 1993, en juego que San Luis ganó 15-2. En el primer inning jonrón con tres en bases, en el sexto y el séptimo, con dos en bases, y en el noveno con uno. O sea que le faltó el solitario. En las menores sí ocurrió el lunes 27 de Julio de 1998, cuando él zurdo Tyrone Horne, de los Travelers de Arkansas, en la Liga de Texas, San Antonio, en un juego contra los Misioneros, bateó jonrón con uno en base en el primer inning, gran slam en el segundo, con bases desocupadas en el quinto, y con dos en el sexto. Bateó en el noveno inning y fue ponchado. Ganaron los Travelers 13-4, y en esa temporada, Horne quedó líder en jonrones con 37. Nunca llegó a las Mayores.

· Mario Vásquez, pregunta qué pitcher fue el autor del primer juego sin hits en el béisbol dominicano.

Resp. El honor del primer no hitter en la historia del béisbol dominicano fue logrado por Guayubín Olivo, de los Tigres del Licey, el sábado 29 de mayo de 1954 en el estadio de La Normal, cuando dominó 3x0 a los Leones del Escogido.

Un día como hoy 1984: Pedro Guerrero, Dodgers, conectó 5 hts, su primer juego en las Mayores con esa cantidad de incogibles.

1988: Juan Samuel, Filadelfia, bateó de 5-1 y extendió a 17 su cadena de juegos seguidos dando de hit.

1990, Silvestre Campusano, Filadelfia, disparó su primer jonrón en la Liga Nacional frente a Zane Smith de Montreal.

2011, Francisco Liriano de los Mellizos coquetea con su segundo juego sin hits del año, manteniendo a Texas fuera del encasillado de hit hasta la octava entrada, cuando Adrián Beltré pega un sencillo al center field. Los Mellizos ganan 6-1, ya que Liriano no concede bases por bolas, pero poncha a 9 en 8 entradas; había caminado 6 en su No-No contra los Medias Blancas el 3 de mayo.

2012, Alex Rodríguez empata el récord de Lou Gehrig al batear el Grand Slam número 23 de su carrera ante Jonny Venters de los Bravos. El jonrón de A-Rod en la octava entrada permite a los Yankees empatar el marcador, y Nick Swisher conecta un jonrón de dos carreras más tarde en esa entrada para ganar 6 a 4.

NACIMIENTOS: 1981, Ricardo Nanita, Santo Domingo. Jardinero.