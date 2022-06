El BABIP, los Yanquis en RD y Cooperstown

"La mediocridad es peligrosa, destácate por encima de los demás… Anónimo" “

-Lucas Jiménez expone que es un seguidor del béisbol, “pero escucho en programas hablando del BABI y deseo que me explique en que consiste”.

Respuesta: Lucas no es BABI es BABIP. Para la Sabermetría, estadísticas de nueva generación, el Promedio de Bateo es más útil si se le calcula aislando en dicho cálculo aquellas situaciones en las cuales la pelota es puesta en juego en turnos al bate en los cuales no hay interacción con la defensiva, como los ponches y los cuadrangulares. El llamado Promedio de Bateo con Pelotas en Juego (BABIP) resalta la habilidad para conectar hits solo cuando se pone la pelota en juego y la defensiva tiene oportunidad de intervenir. O sea, el BABIP excluye los ponches y cuadrangulares del cálculo tradicional del promedio de bateo, constituyendo una métrica muy efectiva cuando se le relaciona con los porcentajes de rollings (batazos en los que la trayectoria de la pelota se arrastra y no se eleva en ningún momento del terreno de juego) y flys (batazos que elevan la pelota por los aires sin tocar antes el terreno de juego), pudiéndose inferir de este modo las causas de ciertos periodos de declive ofensivos en los bateadores.

-Porfirio Santos pregunta cuando visitaron los Yankees de New York la República Dominicana.

Respuesta: Los Yankees de New York y los Astros de Houston jugaron en el país los días 28 y 29 de marzo de 1984, gira que realizó la empresa Disesa cuyo presidente era Máximo Lovatón Ginebra. En ese fogueo vino al país Nolan Ryan.

-Santiago Peralta desea saber ¿quiénes fueron los primeros jugadores en ser elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown?



Respuesta: La relación de los primeros cinco jugadores se da a conocer en mayo de 1936, fueron elegidos en un sistema de votación de 226 boletas, ellos son: Ty Cobb (222 votos) George Herman Ruth “Babe Ruth” (215 votos) Honus Wagner (215 votos) Christy Mathewson (205 votos) Walter Johnson (189 votos). Increíble, ninguno de estos caballos logró la unanimidad.

-Oscar Vásquez precisa que los juegos de Grandes Ligas siguen durando más de 3 horas a pesar de las nuevas reglas para acelerarlos.



Respuesta: Las principales innovaciones introducidas por el comisionado Rod Manfred para mejorar el ritmo de juego fueron el mínimo de tres bateadores por lanzador, cuyo objetivo era reducir la cantidad de lanzadores por juego, las bases por bolas intencional de forma automática y el corredor fantasma en posición anotadora en los juegos de entradas extras, ninguna ha disminuido de forma considerable la duración.

Un día como hoy 1958, Osvaldo Virgil, de Detroit, en la victoria 9-2 sobre Washington, disparó cuatro sencillos y un doble, siendo la primera vez que un dominicano logra cinco hits en un juego.

1973, El Eterno Silvano Quezada de Tampico pierde con anotación de 4-1 ante los Tigres de la Ciudad de México, poniendo fin a una racha récord de 16 victorias consecutivas en la Liga Mexicana que se remonta al 8 de abril.

1982, Dámaso García, Toronto, dispara cinco hits en un juego frente a Oakland por primera vez en su carrera.

2001, José Acevedo debuta en las Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati.

2015, Alex Rodríguez de los Yankees se une al club de los 3,000 hits con un jonrón en la primera entrada ante Justin Verlander de los Tigres de Detroit. Se convierte en el miembro número 29 del club, y el tercero en hacerlo con un jonrón para unirse a Wade Boggs y Derek Jeter.

CUMPLEAÑOS: 1975, Willis Roberts, lanzador… 1978 - Claudio Vargas, lanzador… 1992, Oscar Taveras, jardinero (f. 2014)