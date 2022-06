Raùl Mondesí, George Brett y el corredor fantasma

"Los años no perdonan, de ebanista experto en hacer trabajos en Caoba, hoy por la edad, soy talabartero de todo tipo de pieles " Anónimo “

Hoy es domingo, dìa donde entramos en contacto con los fanáticos. Único requisito nombre y apellido, nada de apodos.

Vías de contacto: Correo: brv.rojas@gmail.com Twitter: @bienvenidorv Instagram: @bienvenidorv

Rafael Cruz, pregunta si es cierto que George Brett tuvo durante 14 años más bases por bolas que ponches.

Respuesta: Es cierto. George Brett tuvo más bases por bolas que ponches durante 14 años seguidos. Sucedió en el período de 1976 a 1989

Carlos Correa desea saber si tendrán posibilidades de llegar a HOF Moisés Alou y Julio César Franco. Con respecto a Manny Ramírez, Sammy Sosa, Bartolo Colón, Alex Rodríguez, Robinson Canó y otros jugadores dominicanos positivos a esteroides serán inmortalizados.

Respuesta: Con dolor tengo que decirte que ninguno si es por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Hay que esperar que nuevas brisas soplen por esa Asociación, nuevas formas de pensar en una generación de jóvenes escritores. Por ahora, ellos están recibiendo un voto de castigo.

En cuanto a Moisés y Julio Franco pusieron números de estrellas, no de mega estrellas como se necesita para ser HOF.

Luis Marmolejos pregunta qué es el corredor fantasma.

Respuesta: Es la regla que se aplica colocando un corredor en segunda base para cada inning extra en los partidos que se extiendan más allá de la novena entrada. Esta norma, es llamada la del "corredor fantasma”. No me gusta, pero lo que es igual no es ventaja.

Julio César pregunta el año que Raúl Mondesí fue electo Novato del Año.

Respuesta: En 1994, por unanimidad, el dominicano Raúl Mondesí (.306, 16, 56) fue elegido Novato de la Liga Nacional del Año. Superó a John Hudek y a Ryan Klesko, para ser el tercer “Novato del año” consecutivo de los Dodgers que ganó el premio.

Porfirio J, Cruz, pregunta cuántos ceros en línea fue que tiró Orel Hershiser.

Respuesta: Orel Hershiser, Dodgers de Los Angeles, tejió una racha increíble de 59 innings seguidos sin permitir carrera, entre el sexto inning del juego celebrado en Montreal el 30 de agosto, que ganó por 4-2, luego tiró cinco blanqueadas y el 28 de septiembre de 1988 en San Diego, donde lanzó 10 entradas, donde finalmente ganaron los Padres 2x1 en 16 episodios.

UN DÍA COMO HOY

1983, Bonny Castillo, Seattle, es utilizado como lanzador contra los Azulejos de Toronto. En dos tercios de entradas, aceptó 8 hits, incluyendo tres jonrones.

1993, Bartolo Colón es firmado por los Indios de Cleveland.

2004, Julio Franco, se convierte en el jugador de mayor edad, 45 años, en remolcar 26 carreras, superando a Pete Rose en 1986 que impulsó 25.

2005, Manny Ramirez, disparó su jonrón 19 con las bases llenas, empatando con Eddie Murray.