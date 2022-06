Gran paso para el fútbol dominicano

Lo sucedido el fin de semana en Tegucigalpa, capital de Honduras, con la selección masculina sub-20 de fútbol de nuestro país es una señal muy positiva y un paso contundente hacia un futuro interesante para este deporte en el plano internacional.

La victoria 5-4 sobre El Salvador coloca a la selección quisqueyana a un triunfo de avanzar hacia el primer mundial de cualquier tipo en fútbol y eso no es poca cosa.

Que la Federación Dominicana de Fútbol haya dedicado tiempo y recursos en una selección distinta a la de mayores y que se comiencen a ver los frutos de esas inversiones es una señal clara de que se está trabajando a futuro.

Es importante que se sigan destinando fondos a las selecciones infantiles y juveniles para que en un plazo de 12, 16 años, podamos soñar con opciones reales de participar en el gran Mundial.

Si los fondos que llegan desde la FIFA se siguen combinando con los que otorga el país, y se sigue participando en eventos internacionales que den fogueos reales a los niños y jóvenes dominicanos futbolistas, el futuro luce promisorio.

Felicidades a los muchachos del sub-20 y a la Fedofútbol y sus directivos y técnicos en este paso tan relevante que han marcado.

El próximo compromiso es el miércoles contra Jamaica, un reto bastante difícil, pero no inalcanzable. La mejor de las suertes para ellos.

Breves

Carlos Santana fue cambiado a los Marineros de Seattle, en medio de un repunte reciente en su capacidad de embasarse. Hace tres años que Santana no registra promedios de bateo por encima de .220, esperemos que en Seattle pueda recuperarse... Manny Machado sigue sin jugar después de lastimarse el tobillo hace más de una semana, pero los Padres aun no lo ponen en lista de lesionados... Todavía no hay fecha para la nueva resonancia magnética de Fernando Tatis Jr... A esta altura de juego no se debería estar hablando de si un bateador perrea o no un batazo... Jeremy Peña regresó a la alineación de los Astros de Houston, luego de una lesión de un pulgar. Es uno de los candidatos al Novato del Año... Lo que Cristian Javier está haciendo con los Astros de Houston merece ser chequeado con detenimiento, el muchacho brilla en el montículo... Luis Castillo no ha tenido una mala salida este año y 7 de 9 han sido de calidad.