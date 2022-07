Aaron Judge y Giancarlo Stanton, la mancuerna del pánico

"Los fines de semana son un poco como el arco iris, se ven bien de lejos pero desaparecen cuando te acercas a ellos" John Shirley “

Por los diamantes del Gran Circo han desfilado muchos dùos de toleteros que han causado terror ante los lanzadores, reales y verdaderos “mata pitchers”. En esta campaña 2022, los Yankees de New York cuentan con una mancuerna que le causa pánico a los pitchers y la conforman el jardinero Aaron Judge y el bateador designado y patrullero Giancarlo Stanton que han jonroneado en el mismo juego 23 veces en temporada regular, sellando marca para su club de 22-1 en esos juegos.



La pareja ha volado verja en el mismo juego nueve veces en esta temporada: 29 abril vs Kansas City, 3 de mayo vs Toronto, 10 de mayo vs Toronto, 12 y 13 mayo vs White Sox, 7 de junio vs Minnesota, 11 de junio vs Cubs de Chicago, 26 de junio vs. Houston, 29 de junio vs Oakland), con los Yankees ganando cada uno de esos nueve encuentros.

Judge y Stanton también ha jonroneado en tres juegos de postemporada con los Yankees ganando cada uno de esos juegos.

Vamos a detenernos en Aaron Judge quien está peleando el MVP de la Liga Americana con Shohei Ohtani. El “Juez” el jueves ligó de 3-1, facturando su jonrón 29 de la temporada, líder en las Grandes Ligas. Tiene 2 jonrones en sus últimos cuatro juegos, 4 en sus últimos ocho, 7 en sus últimos 18, 10 en sus últimos 25, 11 en sus últimos 28, 12 en sus últimos 29, 19 en sus últimos 45, 20 en sus últimos 47, 25 en sus últimos 56 y 28 en sus últimos 61.

El jonrón 29 fue en el juego 76, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la franquicia (sexta vez) en batear al menos 29 jonrones en los primeros 76 juegos de una temporada de los Yankees, uniéndose a Babe Ruth (32 jonrones en 1928 y 1930, 31 HR en 1921), Roger Maris (30 HR en 1961) y Mickey Mantle (29 HR en 1956).

Sus 29 jonrones lo empatan en el cuarto lugar por un Yankee antes de la pausa del Juego de Estrellas y 4 jonrones por debajo de la marca de franquicia de Roger Maris de 33 en 1961, con 16 desafìos pendientes antes del receso. Es la segunda vez en su carrera que alcanza al menos 29 H4 antes del Juego de Estrellas, disparò 30 en el 2017.

Sin duda alguna, Aaron Judge, a pesar de que el miércoles Ohtani tuvo magistral una vez más ante los Medias Blancas hasta la sexta entrada, permitió cinco hits y una base por bolas mientras realizaba 108 lanzamientos (74 strikes), me quedo con Judge para el MVP.

Un día como hoy 1998: Julio Franco, Cleveland, extiende a 20 su racha de juegos seguidos dando de hit.

2004: Albert Pujols batea de 5-5, dos dobles, en la victoria de San Luis 8-1 sobre Pittsburgh.

2005: Sammy Sosa, Baltimore, dispara el jonrón 579 de su carrera.

2005: San Francisco le extiende contrato hasta el 2006 a Felipe Alou y una opción para el 2007.

2011: Los Vigilantes de Texas logran una victoria 15x5 sobre los Marlins de Florida, apoyados en la ofensiva de Nelson Cruz que impulsa 6 carreras. El relevista Alexi Ogando gana y mejora su record en 8-3 en el año.

2018: Los Yankees derrotaron a los Medias Rojas de Boston 11 a 1, con una andanada de seis jonrones. Luis Severino se convierte en el primer ganador de 13 juegos en las mayores, mientras que David Price es el perdedor. Los Yanquis ahora han conectado 137 jonrones, estableciendo un nuevo récord del club antes de la pausa del Juego de Estrellas.

CUMPLEAÑOS: 1980, Nelson Cruz.