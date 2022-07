El susto con Frankie Montás

Cuando falta cerca de un mes para que llegue la fecha límite de cambios, los Atléticos de Oakland sufrieron un susto que, sin lugar a dudas, ellos preferirían no tener que enfrentar, con una de las pocas fichas atractivas que tienen para adquirir prospectos antes de que termine la temporada.

Y es que luego de apenas una entrada de trabajo, el derecho dominicano Frankie Montás fue sacado de la lomita aquejado de rigidez en la parte trasera del hombro derecho.

Aunque los Atléticos colocaron al quisqueyano en condición de “día a día” y esperan que no se pierda su próxima apertura, hablar de molestias en el hombro en un lanzador, no es nada que se tome con calma.

Montás tiene una marca de 3-8 y 3.20 de efectividad, con 99 ponches esa temporada, una en la que ha recibido prácticamente nulo apoyo de sus compañeros.

Once de sus 16 salidas de la temporada han sido de calidad, y luego de retenerlo previo a la venta de pasillo que tuvieron antes de comenzar la campaña, lo único que se espera es que lo negocien más temprano que tarde.

Pero esas aspiraciones podrían verse afectadas con esta dolencia que, esperemos, sea solo un susto y no nada más grave.

Breves

Finalmente Jacob deGrom volvió a lanzar, en una aparición de rehabilitación en clase A, trabajando una entrada y dos tercios y ponchando cinco de los seis hombres que enfrentó. A menos que no haya algún retroceso en sus próximas dos salidas, se proyecta que volverá a la rotación de los Mets después del Juego de Estrellas... Juan Soto salió del partido de ayer con lo que fue diagnosticado como “rigidez en la pantorrilla izquierda”, por lo que será evaluado nuevamente este lunes. No parece ser nada grave, pero hay que esperar... Los Mets siguen firmes en la primera posición de la División Este de la Liga Nacional, 3.5 partidos por encima de los Bravos de Atlanta... Manny Machado tiene de 13-2 desde que regresó a la alineación de los Padres y tras una ausencia de 11 días por la torcedura de un tobillo... Durante el fin de semana se produjeron varios reportes que sugieren que el dominicano Fernando Tatis Jr. podría jugar en los jardines cuando se integre a la alineación de los Padres. El invento no es nuevo, ya lo probaron el año pasado.