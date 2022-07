Los votos de Tatis y la colocación del infield

"Nunca seas prisionero de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro …Anónimo " “

Primer domingo de julio y estamos en conexión con los fanáticos. Envíen sus preguntas con nombre y apellido, nada de apodos por estas vías: Correo: brv.rojas@gmail.com…Twiter:@bienvenidorv…Instagram:@bienvenidorv...Pero antes, si yo fuese Juan Soto no desestimo esa oferta de los Nacionales de Washington por 13 años, a partir del 2023, por $425 millones, igual a 32 millones 70 mil por temporada. Le firmo hasta la carpeta donde me lo presentan.

-Miguel Paulino dice: Usted puso en Twiter que Fernando Tatis recibió votos para el Juego de Estrellas de este año.

Respuesta: Miguel, ese es el colmo de los colmillos. Fernando Tatis III sin haber tirado una bola este año con los Padres recibió unos 200 mil votos, una muestra de que muchos fanáticos de la pelota votan de oídos, por ignorancia y desconocimiento.

-Samuel Camejo: ¿Usted cree que Aaron Judge estará con los Yankees en el 2023?

Respuesta: Sin tener que recurrir a la bola de cristal, le respondo en modo José-José: Lo dudo. Los Steimbrenner`s mostraron el rostro de la tacañería, cuando tenían que abrir la cartera este año y no lo hicieron. Con la campaña que está teniendo “El Juez” recibirá muchas ofertan que no la brinca ni un chivo.

-Carlos Javier pregunta: ¿Fergunson Jenkins lanzó para los Filis?



Respuesta: Ferguson Jenkins, quien nació en Chatham, Ontario, llegó en 1965 al Gran Circo, haciendo su debut con los Filis, donde ganó sus primeros dos partidos. Un año más tarde pasó a los Cubs de Chicago, donde tuvo sus grandes temporadas que lo llevaron hasta la inmortalidad.

-Mario Vargas comenta que todos esos cambios que se están produciendo en el béisbol como es la colocación de los jugadores del infield ponen a uno loco. Creía que cada posición tenía su espacio marcado.

Respuesta: La colocación de los jugadores de la defensa es donde el manager ordena luego de un minucioso estudio del bateador. La Regla 4.03 (C), igual que la 5.02 (C), indican que: “todos los jugadores, excepto el lanzador y el receptor podrán colocarse en cualquier parte del territorio fear”. O sea que es legal el shift defensivo.Y eso no viene desde ahora, Lou Boudreau (Cleveland) le movía hacia la derecha la defensa a Ted Wiliams.

Un día como hoy 3 de Julio de … 1997, Aquilino López, lanzador, es firmado por los Marineros de Seattle.

1998, Plácido Polanco debuta en las Mayores con San Luis y falla de 1-0 ante Cincinnati. Fue el debutante 17,299 en las Mayores.

1999, Neifi Pérez, Colorado, en el segundo juego de una doble velada dispara su primer jonrón con las bases llenas contra el lanzador Heat Murray, de San Diego.

2009, Albert Pujols, el líder de jonrones de las Grandes Ligas, conecta su cuarto grand slam del año, un récord del equipo, ya que los Cardenales se deshacen de los Rojos, 7 - 4. Ahora tiene 350 jonrones en su carrera, convirtiéndose en el tercero más joven en llegar a esa marca, después de Alex Rodríguez y Ken Griffey Jr.

CUMPLEAÑOS: 1960, Moisés Rojas Beltré, jardinero…1983, Edinson Vólquez, pitcher.