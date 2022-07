Julio Rodríguez seguirá los pasos de Luis Aparicio

"No jures durante la prosperidad, no tomes decisiones durante el pesar y no contestes durante un enfado" Anónimo “

El 1 de diciembre de 1956 el pelotero nacido en Maracaibo, Venezuela, Luis Ernesto Aparicio fue seleccionado por la Asociación de Escritores de Baseball de América como Novato del Año de la Liga Americana, que lo convirtió en el primer latino en lograr este galardón en las Grandes Ligas.

La elección no les resultó tan difícil a los relatores de béisbol de aquella época, recibió un total de 22 votos de 24 posibles. Aparicio bateó .266, con 69 anotadas, 21 bases robadas en 152 juegos. Todo esto sumado a una gran defensa del campo corto, comenzando a mostrar las cualidades que le permitieron ganar nueve Guantes de Oro.

La temporada de Grandes Ligas llegó a 81 juegos jugados, la mitad de la estación, y un dominicano, el jardinero de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, nativo de Loma de Cabrera, compueblano del “Mayimbe” Fernando Villalona y de “La Pincha” Rafael Furcal, está dominando la carrera por el premio de Novato del Año de la Americana, sacándole varios cuerpos de ventaja a su compatriota Jeremy Peña, de los Astros de Houston.

Y es que los firmes pasos que está dando Rodríguez, son de vencedor y el pasado lunes se convirtió en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en llegar a más de 15 jonrones y más de 20 bases robadas, todo en 81 juegos jugados. Los últimos jugadores en hacerlo fueron Ellis Burks, en 82 juegos, y el rey de los bambinazos de todos los tiempos Barry Bonds, que alcanzó este registro en 90 juegos.

Julio Rodríguez, en 81 juegos jugados obtuvo una admirable línea de triple barra de .275 AVE./.335 OBP/.489 SLG. en 334 apariciones en el plato, donde coleccionó 15 jonrones, 43 impulsadas y 20 hurtos.

Rodríguez lleva una proyección de 30 ó más jonrones y bases robadas. Al final de la meta un candidato a 30-30.

Al ritmo que va Rodríguez, con 81 juegos pendientes, de lograrlo pondrá su nombre junto a los de sus compatriotas ganadores del Novato del Año: Alfredo Griffin 1979, Raúl Mondesí 1994, Rafael Furcal 2000, Albert Pujols 2001, Angel Berroa 2003, Hanley Ramírez 2006 y Neftalí Féliz 2010.

Un día como hoy 1982: William Castro, lanzador, es firmado por Kansas City.

1995: Ramón Morel, debuta en las Mayores con Pittsburgh lanzado una entrada frente a los Filis. 1998: José Lima, Houston, lanzó blanqueada de 5 hits a los Reales de Kansas City donde ponchó 7, siendo su primera y única blanqueada de su carrera.

2001: Rafael Furcal, campocorto de los Bravos de Atlanta se disloca el hombro derecho y queda fuera por el resto de la temporada.

2002: Carlos Peña es cambiado por Oakland a los Tigres de Detroit.

2002: Julio Franco, de Atlanta, remolcó su carrera 1,000 en las Grandes Ligas. 2003: Miguel Tejada, Oakland, bateó de 4-4, 3 dobles en la victoria sobre Filadelfia. 2010: Alex Rodríguez conecta su jonrón 21 con las bases llenas y otro solitario para llevar el total de su carrera a 597 de por vida. Los Yankees derrotan a los Atléticos 6x1. El cuadrangular con los sacos llenos de A-Rod lo empata con Manny Ramírez en el segundo lugar de la lista de todos los tiempos y dos detrás de la leyenda de los Yankees Lou Gehrig.

CUMPLEAÑOS: 1990, Juan Ciriaco, infield… 1992, Manny Machado, tercera base. OBITUARIO: 2006, Darío Pérez, pitcher.