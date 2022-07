República Dominicana en el Grupo de la Muerte para el Clásico Mundial de Béisbol

La República Dominicana es la favorita de su grupo para el Clásico Mundial de Béisbol, el D, que jugará en la ciudad de Miami del 11 al 15 de marzo, pero no cabe dudas de que este será el Grupo de la Muerte y de donde podría salir el campeón.

Junto a los dominicanos, en el grupo jugarán Puerto Rico (subcampeón de los últimos dos torneos), Venezuela (un eterno favorito), Israel (un equipo formado por grandesligas judíos estadounidenses y el equipo por definir.

No hay duda de que los dominicanos llevan la delantera, con figuras como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr., Sandy Alcántara y muchos otros estelares en lista para participar, pero la batalla no será nada fácil y todo el que sabe un poco de béisbol sabe que no siempre el favorito gana.

Los quisqueyanos aun no han anunciado ni su gerente general ni su dirigente, aunque hay fuertes rumores de que para el cargo gerencial estaría en doble funcion, también como jugador, el veterano y estelar Nelson Cruz.

Para el puesto de dirigente hay muchas opciones, incluyendo a Luis Rojas y Rodney Linares, dos que han sido mencionados por personas cercanas a la Federación Dominicana de Béisbol, que es la encargada de armar el equipo.

De lo que no cabe dudas es que todo está armado ya para que la magia de este evento se repita por primera vez desde el 2017.

Para los dominicanos, el Clásico Mundial de Béisbol es lo que el Mundial de Fútbol representa para los argentinos o brasileños, y siendo los mejores del mundo, no cabe duda, de que la atención para el torneo será absoluta.