Ohtani y Judge en guerra “Con Pique y sin Pique”

Fermín Arias Belliard fue un periodista fuera de serie, que escribía el mejor segmento de humor político en la radio, en el Noticiario de Radio Popular en la década del ’70: Con Pique y Sin Pique.

Pues le tomo prestado a Fermín su “Con Pique y Sin Pique” para graficar la guerra que están librando por el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana Aaron Judge y Shohei Ohtani.

El miércoles viendo el juego de los Yanquis y los Piratas gozaba el pitcheo de Luis Severino y el bateo de Aaron Judge que cerró con un 4-3, 1 CA, 4 CE, jonrón 30 con el “cuarto lleno de agua”, 64 remolcadas y average de .287.

Por cierto, después de ese tablazo de Judge, Hal cabeza de la familia Steinbrenner, anunció que Judge se quedará con los Yanquis a partir del 2023.

Entre chequeo y chequeo de los canales de MLB, me detengo en el juego de los Angels vs Marlins y el “Samurai” de Shohei Ohtani estaba más duro que Wilibo Bencosme en la Media Naranja: Ohtani IP 7.0, HP 2, CL 0, BB 2, K 10, ganó 8-4, 2.44 efectividad y un WHIP de 0.99.

Judge y Ohtani, estos dos portentos de la élite de la calidad en las Mayores configuran una de las carreras por el MVP más intrigantes que podemos recordar en algún tiempo, una que enfrenta a un individuo singularmente talentoso atrapado en un equipo mediocre en Ohtani, contra el mejor jugador en un equipo potencialmente histórico de los Yankees en Aaron Judge.

Si bien es difícil, incluso conceptualizar “Con Pique y Sin Pique”, realmente lo que está haciendo Ohtani, esencialmente no hemos visto a nadie como él en la era moderna y Judge encaja en el molde tradicional de MVP de mejor jugador, mejor equipo. Podría terminar con más de 60 jonrones en un equipo que gana más de 110 juegos.

Si Ohtani y Judge continúan esta guerra durante los próximos meses, me veré obligado a volver a ver la película, “El ataque a Pearl Harbor” con Ben Affleck.

Un día como hoy 1978, sencillo de Omar Moreno en la primera entrada es el único hit de los Piratas de Pittsburgh, cuando Silvio Martínez de los Cardenales de San Luis, lanza una blanqueada de 4-0.

1985, Joaquín Andújar dispersa 12 sencillos para registrar su victoria número 15 y los Cardenales de San Luis derrotan a los Gigantes de San Francisco 6x1.

1994, Alex Rodríguez, de 18 años, batea de 3-0 3 en su debut en las Grandes Ligas, con los Marineros de Seattle.

2000, Geraldo Guzmán se convierte en el dominicano 296 en debutar en las Mayores con Arizona.

2000, Miguel Tejada, Oakland, dispara dos jonrones en un juego por segunda vez en su carrera.

2003, Sammy Sosa dispara el jonrón 513 de por vida.

2010, Ubaldo Jiménez gana su juego número 15 en su última apertura antes del Juego de Estrellas, cuando los Rockies ganan 4 a 2, para completar una barrida de tres juegos sobre los Cardenales en casa. Jiménez es el primer lanzador en tener 15 victorias en el receso del Juego de Estrellas desde David Wells en el 2000.

2013, el jardinero central, Carlos Gómez de los Cerveceros termina el juego contra los Rojos de Cincinnati al robarle a Joey Votto un potencial jonrón de dos carreras al agarrar la pelota por encima de la cerca para el último out. La gran atrapada salva la victoria de Milwaukee por 4-3.