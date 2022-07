Busquemos a Manuel Carreño como bateador designado

"Mañana atrévete a empezar de nuevo, a pesar de los años, a pesar de los daños" Anónimo “

Mis años de juventud a nivel musical los disfruté escuchando a Leo Marini, Lope Balaguer, Los Panchos, Toña La Negra, Elenita Santos, Felipe Pirela, Daniel Santos y Carlos Gardel y en béisbol siguiendo a fe ciega a Felipe Alou, Juan Marichal, Guayubín Olivo, Pedro González y Manuel Mota. No había redes, ni influencers, ni internet, ni celulares, ni Netflix, pero teníamos como ley y principio de vida la lectura y devorábamos a Vargas Vila, José Ingenieros, John Milton, Platón y ni hablar de las novelitas de Marcial LaFuente Estefanía.

El principal escenario deportivo era el Estadio Trujillo hoy Quisqueya-Juan Marichal y el 5 de febrero de 1956 se emitió el decreto 1475 del presidente Héctor B. Trujillo Molina, que consignó que “el Estadio Trujillo, será únicamente utilizado para la celebración de justas de béisbol tanto nacionales como internacionales”.

Hoy, ese y otros escenarios deportivos son dedicados para presentaciones políticas, religiosas y artísticas y mañana El Alfa dará un concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Me gustaría que mañana en el concierto del Alfa se encuesten a 100 jovencitas y le pregunten ¿quién es Marileidy Paulino, Divina Estrella y Marisela Peralta?

Y a 100 jovencitos quién es Félix Sánchez y Alberto Torres,

Y me pregunto: ¿Creen ustedes que es preocupante que nuestra juventud se identifique cada día más con la violencia y con ídolos negativos, que se manifiesta en los lugares donde el deporte debe desarrollarse en un ambiente sano, donde la competencia por ser el mejor se constituye en la gran conquista?

Imagínense ustedes qué ejemplos tienen los atletas si tomamos sus áreas de juego en pistas para sudar Éxtasis o Moli.

Jean Jaques Rousseau (1712-1778) sentenció que "el hombre era bueno por naturaleza pero que la sociedad lo corrompía".

Como viejo pescador, no sé si hay que darle más cordel a la presa o ponerle el freno al carrete. Pero un amplio segmento de nuestra juventud debe ser vacunada con urgencia con una alta dosis del “Manual de Urbanidad y Buenos Modales” de Manuel Antonio Carreño.

Y mientras los deportistas elevan por los cielos la enseña tricolor, en la otra esquina Tokischa se besa con Madonna y la Mami Jordan celebra estar tras las rejas.

Y considero sin discusión que Tokischa por esta hermosa joya musical merece El Soberano: “Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de la verde; encima de la profe, me fajé con el conserje, la directora no me quiere porque en el patio armé una orgía en el recreo con toa las menores. Desacato escolar, dónde está la verdadera calentura vaginal”.

Bueno, el Diablo nos lleva para el fuego y se perdió el extintor.

Un día como hoy 1993, Roberto Mejía, debuta en las Grandes Ligas con los Rockies de Colorado.

1996, Manny Ramírez, Cleveland, dispara su jonrón 23 y extiende a 14 su racha de juegos dando de hit.

1997, el lanzador Héctor Carrasco es negociado por los Rojos de Cincinnati a los Reales de Kansas City, junto al pitcher Scott Service por Jon Nunnally y el infielder Chris Stynes.

1998, Pedro Martínez, lanza su segunda blanqueada en la Liga Americana frente a Cleveland.

2004, Alex Rodríguez, de los Yanquis de New York, dispara dos jonrones para sumar 24 y elevó su total de remolcadas a 60

CUMPLEAÑOS: 1951 - Enrique Cruz, jugador de cuadro de la selección dominicana…1972 - Wilson Delgado, jugador de cuadro…1978 - Miguel Olivo, receptor…1994 - Ramón Laureano, jardinero.