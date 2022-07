Los Yankees son los Yankees y los demás, son los demás

"En esta vida todos pagamos un precio. El que vive de orgullo, muere de soledad" Anónimo “

No hay que darle vueltas al globo para sacar el papelito que ratifica que Babe Ruth es el mejor pelotero de la historia, porque pudo ser un lanzador estrella si no se lesiona el brazo; situación por la que se ganó al más grande bateador jamás igualado; haciendo la salvedad de que fue un bebedor empedernido y un bohemio peligroso de una noche sí y otra también en las comisarías de Boston, verdadera razón por la que los Medias Rojas se lo vendieron a los Yankees; pero, simbólicamente, lo que representó para la pelota no tiene comparación, porque puso a los Yankees en el firmamento mundial de la preferencia de la fanaticada y “los Yankees son los Yankees, en Nueva York y en todos lados” y yo le pongo la colita del insigne Gran Combo “las demás, son las demás”.

El Bambino es el punto de partida de la preferencia por el jonrón, el bateador que enterró la llamada “era de la bola muerta” e inicio con el Sultán de la Estaca, porque ayer iniciaron la jornada antes de la pausa del Juego de Estrellas con marca de 63-28, .692 de porcentaje, el mejor récord en las Mayores e iguala su quinto mejor inicio de 91 juegos (excluyendo empates) en la historia de la franquicia, solo detrás de los Yankees de 1998 (68-23), los Yankees de 1939 (66-25), los Yankees de 1928 (66-25) y los Yankees de 1927 (65-26) y también tuvieron marca de 63-28 en sus primeros 91decisiones en 1923, 1941 y 1942.

Según Elias Sports, son los Yankees apenas el cuarto equipo de Grandes Ligas desde 1987 y el quinto desde 1971 en ganar 63 de sus primeras 91 decisiones en una temporada, uniéndose a los Marineros de 2001 (66-25), los Yankees de 1998 (68-23), los Indios de 1995 (63-28) y los Mets de 1986 (63-28).Y que conste en acta, las 63 victorias de los Yankees son la mayor cantidad antes de la pausa del Juego de Estrellas en la historia de la franquicia desde que se estableció el Juego de Estrellas en 1933.

Los Yankees del '22 ya superó su récord anterior de 62 victorias antes del descanso del 2018, sus 63 victorias están empatadas con los Dodgers de 1974, los Dodgers de 1973 y los Marineros de 2001 por la cuarta mayor cantidad de triunfos de un equipo de Grandes Ligas antes del receso, solo detrás de los Medias Rojas del 2018 (68), los Orioles de 1969 (65) y los Astros del 2018 (64).

Merece un reconocimiento especial el jardinero derecho Matt Carpenter por su actuación del sábado donde se fue de 4-2, 3 CA, 2 HR, 7 CE y 1BB, siendo el noveno juego multi-jonrones de su carrera y el tercero de la temporada. Sus 7 carreras impulsadas igualaron el récord personal el 12 de junio del 2022 contra los Cachorros y el 20 de julio 2018 en Chicago-LN, siendo apenas la cuarta vez desde el 2014, que un bateador de los Yankees registró al menos 7 carreras impulsadas en un juego.

Iniciamos la semana, disfrutando esta noche el Derby de Jonrones y mañana el Juego de Estrellas y luego a seguirle los pasos a los Yankees.

Un día como hoy 1964, Manuel Mota actúa como receptor con los Piratas de Pittsburgh durante tres episodios y disparó un jonrón.

1989, Mariano Duncan es cambiado por los Dodgers de Los Angeles junto a Tim Leary a Cincinnati por Kal Daniels y Lenny Harris.

2005, Sammy Sosa, Baltimore dispara su jonrón 10 de la temporada y el 484 de por vida superando a Mark McGwire. La víctima fue Carlos Silva de Minnesota.