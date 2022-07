El corrido de Tony Oliva que inmortalizó corazones de los liceístas

"“No llamo donde no responden, no voy donde no me llamen, no escribo donde no me contestan y me alejo de donde no soy Bienvenido”" Anónimo “

En la memoria mantenemos grabados grandes hazañas deportivas que marcaron un antes y un después en la historia. Los hechos quedan inmortalizados con la voluntad expresa de recordarlos y en nuestro principal pasatiempo, el béisbol, está el corrido de bases de Tony Oliva, de los Tigres del Licey, en el último tramo del campeonato 1963-64.

En el cuarto juego de la serie final de 1963-64 y primero en el Quisqueya el 28 de enero, con la serie 3-0 a favor del colectivo mamey, en el noveno episodio con el encuentro empatado a seis carreras y lanzando por las Águilas San “El Triste” Jones, el cubano Oliva recibió bases por bolas; Miguelito de la Hoz y Ray Barker fueron dominados, tocándole el turno a Pedro González, que sacó un batazo entre tercera y siore que Roberto Peña no pudo atrapar. Oliva, que había salido en corrido y bateo, llegó a la esquina caliente y cruzó como una gacela para el plato sin ponerle atención al coach Vernon Benson, que era el manager y que lo mandó a parar. El jardinero izquierdo Willie Stargell, que le había tirado a Peña, que cuando reaccionó Oliva ya se barría en el plato con la carrera de la primera victoria del Licey.

Pedro “Tony” Oliva nació el 20 de julio de 1938 en Pinar del Río, fue inmortalizado ayer en el ceremonial de Cooperstown al recibir el 75% de los votos necesarios por parte de los 16 miembros de la Era del Comité de la Era Dorada, junto a su compañero en los Mellizos, Jim Kaat, quien fue seleccionado por el mismo comité. Oliva y Kaat se convirtieron en el quinto y sexto miembros de los Mellizos en ingresar al Salón de la Fama, acompañando a Harmon Killebrew, el panameño Rod Carew, Kirby Puckett y Bert Blyleven, siendo este último parte del comité que eligió a Oliva. Además, con Miñoso y Oliva, ahora son seis los cubanos inmortalizados en Cooperstown.

En la Liga Dominicana militó con el Licey y luego con las Aguilas Cibaeñas en 1968-69.

UN DÍA COMO HOY: 1998, Neifi Pérez se convirtió en el segundo jugador de Colorado en batear para el ciclo.

2002, Pedro Martínez le poncha 10 a Tampa Bay, para sumar 58 las veces con ponches a 10 ó más jugadores con el equipo de Boston y 85 de por vida.

2004, José Reyes batea de 5-4, su primer juego de 4 hits en las Mayores.

2006, Los Reales cambian al pitcher Elmer Dessens a los Dodgers por el serpentinero Odalis Pérez y dos lanzadores de ligas menores.

2015, Alex Rodríguez continúa su explosivo regreso al conectar tres jonrones en la victoria de los Yankees 8x5 sobre los Mellizos de Minnesota. Su tercer jonrón igualó el marcador contra el cerrador Glen Perkins en el noveno.

CUMPLEAÑOS: 1949, Santiago Guzmán, pitcher…1973, Guillermo Mota, pitcher…1980, Santiago Casilla, pitcher…1990, Román Méndez, pitcher.