Hay que darle un chance a Rodney Linares en el Clásico Mundial de Béisbol

Como se esperaba, Rodney Linares fue anunciado como el dirigente del equipo dominicano para el próximo Clásico Mundial de Béisbol de marzo, una información que desde hace semanas se estaba cocinando en el medio deportivo dominicano.

Mucha gente ha rechazado la designación de Linares, por entender que hay otros más capacitados que el coach de los Rays de Tampa Bay.

Pero Linares no es un improvisado. Es un coach de Grandes Ligas desde hace años en una de las franquicias más ganadoras del último lustro, con una presencia casi obligatoria en los playoffs.

Ha sido un dirigente exitoso en ligas menores y manager de cuatro equipos de la pelota invernal, más recientemente con los Leones del Escogido.

Hay que darle su oportunidad de demostrar lo que es capaz de hacer con el equipo dominicano, y ver cómo llega un relevo dirigencial.

Cuando hace 16 años Manny Acta dirigió al equipo dominicano en el primer Clásico, muchos dudaron de él, pero hoy todos conocemos quién es Acta.

Puede que Linares no sea de su agrado, por la razón que sea, pero eso no quiere decir que no se merezca su designación o que no tenga las condiciones para ocupar el puesto.

Un error de David

Por más legal que sea el comercio de marihuana en los Estados Unidos, sigue siendo una droga prohibida en la República Dominicana, donde David Ortiz pasa la mayor parte del tiempo. Por menos nociva que quieran decir sus defensores que es, algo falso, un ejemplo del deporte como lo es Ortiz no debería impulsarla, mucho menos comercializarla o anunciarlo dos tres días después de su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown.