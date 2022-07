David Ortiz, Cannabis y Cooperstown

"Si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te mostrarán que no eres nada en esta tierra …Anónimo" “

Feliz Día del Padre. Exclusivo para los padres responsables.

Con el permiso de don Ellis Pérez, me hago eco de este “tuits”: “Todo el mundo tiene derecho a invertir su dinero en lo que quiera. Igualmente, todo el mundo tiene el derecho a opinar lo que quiera”.

Vamos al mundo del béisbol en modo de contacto con los fanáticos. Único requisito nombre y apellidos, nada de apodos e iniciales.

Pregunta Miguel Santana: Ese asunto del Cannabis no le traerá problemas a David Ortiz en Cooperstown.

Respuesta: No. Ningún problema. El periodista Bill Pennington, del New York Times, hace unos años escribió un artículo con una crítica bien fundamentada sobre el Salón de la Fama de Cooperstown, donde hace alusión a un libro escrito por Robert Cohen llamado “Baseball Hall of Fame or Hall of Shame”. Ahí detalla como existe una larga lista de jugadores “fichas” con hábitos y costumbres reprobables que fueron admitidos en Cooperstown sin ningún problema. Bill menciona que entre tantos había jugadores racistas, alcohólicos, tramposos, matones, drogadictos y adictos al sexo que fueron aceptados al Salón de la Fama. Da ejemplos de jugadores como Ty Cobb, quien fue un racista notorio. Además, Cobb, junto con Tris Speaker, estuvo involucrado en artimañas para “arreglar juegos”. Babe Ruth un alcohólico empedernido y mujeriego. Gaylord Perry adulteraba las pelotas con vaselina, Orlando Cepeda fue condenado por drogas al igual que Fergunson Jenkins.

Pregunta Luis Santana: Se ha dado el caso en Grandes Ligas de que todos los jugadores de la alineación conecten jonrones.

Respuesta: En una búsqueda que hice en Baseball Reference no encontré ninguna. Sin embargo, encontré un juego de béisbol profesional donde los nueve bateadores pegaron jonrón, el martes 19 de agosto de 1958 en el parque de Douglas, Arizona, en la Liga Arizona. Nunca había sucedido eso y posiblemente nunca vuelva a pasar. Los nueve jugadores que formaron parte de la alineación de Douglas, que le dieron una paliza al equipo de Chihuahua por 22-8, fueron Ron Wilkins el jardinero izquierdo, que bateó de 6-6, Andy Prevedello en el jardín central, Fred Filipelli en el derecho, Frank "Dutch" Van Burkleo en la primera, Luis Torres en segunda, Darrell McCall en tercera, Don Pulford en las paradas cortas, Rich Binford el catcher y Bob Clear el pitcher. Las distancias del parque eran 350 por el left, 410 por el centro y 355 por el derecho. Ninguno de los nueve se tomó su cafecito en las Grandes Ligas.

Un día como hoy en … 1973, Jesús Rojas Alou es vendido por Houston a los Atléticos de Oakland.

1983, Brooks Robinson, Juan Marichal, George Kell y Walter Alston son exhaltados a Cooperstown.

1993, Bernie Brito dispara su primer jonrón en Grandes Ligas.

2016, Albert Pujols, dispara su jonrón 20 de la estación y se une a Frank Robinson, Willie Mays y Hank Aaron, como los únicos jugadores en la historia de las Grandes Ligas, con 20 jonrones en 15 de sus primeras 20 temporadas. Fue su jonrón 580 de por vida y su extrabase 1,190 empatando con Lou Gehrig en el noveno lugar de todos los tiempos.