¿Finalmente será cambiado Juan Soto?

Solo falta un día para que se llegue a la fecha límite de cambios, exactamente este martes a lsa 6 p.m., y el toletero dominicano Juan Soto aun sigue perteneciendo a los Nacionales de Washington, al menos hasta el momento de escribirse esta columna.

Los Nacionales tienen muchos motivos para disparar a Soto en una negociación con uno de los varios equipos interesados y que siguen en la puja por sus servicios.

De acuerdo a múltiples reportes, Padres, Dodgers y Mets son los tres equipos que se mantienen en la batalla, luego de una supuesta salida de las negociaciones de los Yanquis de Nueva York.

Soto todavía tiene que jugar dos temporadas más antes de ser agente libre, quedando dos años más de arbitraje, además de los dos meses que restan de esta campaña.

Eso debe ser un gran atractivo para cualquiera que esté detrás de sus servicios, junto a la calidad excepcional que tiene el jardinero dominicano.

¿Podrá darse el cambio en las próximas horas? Realmente es difícil saber si uno de los gerentes interesados completará las peticiones de los Nacionales para desprenderse de uno de los talentos más impresionantes de los últimos tiempos.

Ojo, nadie está prestando mucha atención, pero también ha sonado como potencial para ser cambiado el japonés Shohei Ohtani. No se sorprendan si sucede algo en ese sentido.

El Clásico

Es interesante ver la emoción que perfilan los peloteros dominicanos con relación al Clásico Mundial de Béisbol del próximo mes de marzo.

Todavía no he escuchado al primero decir que no está disponible por x o y razón, sino todo lo contrario, que están totalmente dispuestos para participar en el torneo.

El más reciente en hablar en ese sentido fue el lanzador de los Marlins, considerado por muchos como el mejor pitcher de la actualidad, Sandy Alcántara.

Se espera que en esta semana o la próxima se den a conocer los coaches que acompañarán a Rodney Linares en el equipo, y que en poco tiempo se empiecen a confirmar oficialmente la participación de los jugadores que defenderán los colores patrios en el torneo que ya fue ganado por la República Dominicana, de manera invicta, en el 2013 y se terminó en tercer lugar en el 2017.