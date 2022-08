Y Juan Soto cayó en San Diego

Después de semanas de interrogantes y de dos propuestas económicas rechazadas, el jardinero dominicano Juan Soto fue enviado a los Padres de San Diego en un cambio que involucró a unos 10 peloteros y que lo une a Manny Machado y Fernando Tatis Jr. para formar un trío que mete miedo en el Petco Park.

Soto es el mejor bateador del negocio, no hay interrogante en esa parte. A pesar de una “mala” temporada tiene 21 cuadrangulares y un porcentaje de embasarse de .406 en la temporada.

Acaba de terminar un mes de julio en el que se embasó en más del 50 por ciento de las ocasiones que llegó al plato y en la pausa del Juego de Estrellas ganó el Derby de Jonrones.

Soto tiene una chispa muy particular y a pesar de sus 23 años se comporta como un veterano de 20 años en las mayores.

Agregarlo a esa alineación de los Padres, que tienen un puesto wild card hasta ahora, lo único que hace es fortalecer más sus probabilidades de avanzar hasta la anhelada Serie Mundial.

A.J. Preller, el flamante gerente general de los Padres, no come cuentos y no le tembló el puso para agregar no solo a Soto sino también a Josh Hader en otro movimiento el lunes.

Con el regreso de Tatis Jr. de la lista de lesionados programado para algún momento en este mes de agosto, los Padres no podrían estar mejor posicionados en estos momentos.

Los Nacionales ahora pueden continuar con su proceso de reconstrucción de la manera que mejor entiendan pero, en lo que se averigua el caso, Soto ahora está encaminado a una nueva lucha por la postemporada, con un equipo de peso.