De los 714 jonrones de Babe Ruth, 233 fueron después del séptimo

José Randolph Belén nos remite por “Twitter” esta interesante interrogante: “Señor Bienvenido: ¿Cree usted que un pelotero como Babe Ruth, en este tiempo daría todo esos jonrones que dio?

“Vayamos por partes” como diría Jack El Destripador.

Primero, en la época que Babe Ruth consiguió sus 714 jonrones, no había peloteros de color y muy pocos serpentineros latinos.

En el reinado del “Sultán de la Estaca” no existían los cerradores de la estirpe y la velocidad de Mariano Rivera, Arodis Chapman, Trevor Hoffman. Edwin Díaz, Enmanuel Clase, Will Smith, Liam Hendricks o Josh Hader. En el ciclo que le tocó al Bambino castigar los pitchers, no existían los preparadores de mesa de la calidad de los actuales.

No le estamos quitando ni una pizca de méritos a los 714 tetrabases que facturó, 659 con los Yanquis, 46 con Boston y 6 con los Bravos, pero hay que precisar que 233 fueron del séptimo inning en adelante, cuando no había relevistas especializados. Ruth conectó 87 jonrones en el séptimo, 74, octavo; 56, noveno y 16 en innings extras.

Segundo, Ruth no enfrentó pitchers de color o latinos como Bob Gibson, Juan Marichal, Pedro Martínez, Fergie Jenkins, Luis Tiant, CC. Sabathia, Fernando Valenzuela, Johan Santana o Félix Hernández. El jonrón 99 y el primero a un latino se lo conectó a José Acosta, cubano que militó con los Senadores, el viernes 24 de septiembre de 1920 en la primera entrada en el Polo Grounds de Nueva York, siendo la única carrera de los Yanquis, que perdieron por 3-1.

El segundo y último, fue sobre otro lanzador nacido en Cuba, Emilio Palmero, también de Washington, el jueves 22 de junio de 1926 en el Griffith Stadium de Washington, permitió el cuadrangular 332 de Ruth en la tercera entrada, perdiendo el juego ante los Yanquis por 9-1, siendo el ganador Waite Hoyt.

El Bambino disparó su primer jonrón el 6 de mayo de 1915 a Jack Warhop, de los Yanquis y el 714 el 25 de mayo de 1935 a Guy Bush, de Pittsburgh. Bateó 347 jonrones en casa (259 en el Yankee Stadium), 367 en gira, 495 fueron sobre lanzadores derechos y 219 ante zurdos. Ganó 12 lideratos de jonrones.

Sea usted el jurado, pero el capítulo pitcheo de hoy era muy diferente. El pitcheo de ayer era que el abridor fuera la ruta completa, hoy lo que domina es la salida de calidad 5 o 6 sólidas entradas. Los relevistas del pasado eran los pitchers que estaban en la línea del retiro, los de hoy son jovencitos cuya tarjeta de presentación es una recta sobre las 100 mph. La diferencia es clara. No es lo mismo, ni es igual.

Un día como hoy 1990: Silvestre Campusano, Filadelfia, dispara un doble en la novena entrada con dos outs y le rompe el juego sin hits a Doug Drabek de los Piratas.

1997: Pedro Martínez, Montreal, deja en 3 hits en 98 entradas a los Padres de San Diego de por vida y pone su récord en 13-5, 1.76.

1998: Luis Castillo es subido a las Mayores por los Marlins.

2004: En un juego en el que el primera base de los Cardenales de San Luis, Albert Pujols, se convierte en el primer jugador en la historia en batear al menos 30 jonrones en cada una de sus primeras cuatro temporadas en las Grandes Ligas. Tony Batista se fue profundo dos veces, empatando el marcador en el noveno y ganando el juego en el 12. Los jonrones de Batista fueron el 199 y 200 de la carrera y el tercera base de los Expos ayuda a Montreal a vencer a los Cardenales 10x6 en entradas extras.

2015: Adrián Beltré batea para el ciclo por tercera vez en su carrera cuando consigue los cuatro hits al final de la quinta entrada en la victoria 12x6 de los Vigilantes de Texas sobre los Astros de Houston. El último jugador en acertar tres ciclos fue Babe Herman, quien logró su tercero en 1933; Bob Meusel y John Reilly son los únicos otros miembros de este exclusivo club.

2019: Por segunda vez en 10 días, el montecristeño Nelson Cruz de los Mellizos de Minnesota, de 39 años, tiene un juego de tres jonrones, y lo hace en una victoria de 11 a 3 sobre los Reales de Kansas City.