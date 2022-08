Vin Scully, por siempre la voz de los Dodgers de Los Angeles

"Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás, así te ahorrarás disgustos" Confucio “

A mediados de la década del ’80, los Dodgers de Los Angeles, a través de Rafael Avila nos invita a Dodgerstown, en Vero Beach, hogar de entrenamiento para esa época del equipo californiano.

Jamás olvidaré que las dos primeras personas que nos presentó el fraterno Rafael Ávila fueron a Vin Scully, la voz de los Esquivadores y el doctor Frank Jobe, creador de la operación artroscópica. Ese mismo día, Manuel Mota nos presentó a René Cárdenas (El Chelito) y Jaime Jarrin, voces en español del equipo.

Vin Scully, el reconocido narrador de los Dodgers murió el martes. Tenía 94 años. Falleció en su casa en Hidden Hills.

Scully patentizó el don de la longevidad en la transmisión de béisbol, con una carrera que abarcó la historia de los Dodgers desde Jackie Robinson hasta Clayton Kershaw. Scully narró algunos de los mejores momentos históricos del béisbol: el juego perfecto de Sandy Koufax, los actos heroicos de Kirk Gibson en la Serie Mundial, el rècord de hit de Manuel Mota como emergente, la Fernandomanía y el eclipse del récord de jonrones de todos los tiempos de Hank Aaron.

En el Media Guide 1985 de los Dodgers se consigna lo siguiente: Nacido en el Bronx el 29 de noviembre de 1927, Vincent Edward Scully tenía solo 7 años cuando su padre murió de neumonía y su madre se mudó con la familia a Brooklyn. El deporte corría en su sangre. Asistió a la Universidad de Fordham y jugó dos temporadas en el jardín central del equipo de béisbol. Su educación se vio interrumpida por un período de servicio en la Marina que duró hasta 1945, después de lo cual su amor por el juego tomó una forma diferente.

“Teníamos una radio grande y viejo y los parlantes estaban directamente sobre mi cabeza”, le dijo a The Times en 1994. “Algo sucedía y el locutor se emocionaba. La multitud rugía, el sonido salía de ese parlante como el agua de una ducha, y parecía caer sobre mí”.

El fallecimiento de Vin Scully me hizo recordar y tener presente a Tomás Troncoso que ese día que no los presentaron me dijo: “Ese es el mejor y más brillante describiendo un juego”...Y más adelante en el comedor de Vero me dijo: “No me voy de aquí sin que el doctor Jobe me chequee esta rodilla”.

Esas vivencias son la más grande herencia que nos ha legado el béisbol, el único deporte que hace del pasado un feliz presente.

Recuerdo eterno para Scully, Jobe y Troncoso. Gracias a Dios, Cárdenas y Jarrin nos siguen acompañando en este mundo de las bolas, los strikes, el jonrón, los aplausos y el abucheo.

El mejor legado que les deja a los jóvenes que están en la hermosa labor de la narración, fue que, a pesar de su fama en Los Ángeles, una ciudad enamorada de las celebridades y del exclusivo mundillo del jet set, Vin Scully nunca buscó atención, ni promoción para sí mismo y jamás proyectó “el yo-periodista”.

Un día como hoy 1992: Sammy Sosa, Cubs, dispara su octavo jonrón y el 37 de por vida.

1992: Esteban Beltré, White Sox, batea de 5-3 logrando su primero y único jonrón en las Mayores.

1997: Manny Aybar, debuta en las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, lanzando 5.1 entradas frente a los Mets y perdió.

1998: Deivi Cruz, Detroit, dispara cuatro hits por primera vez en un juego frente a Oakland. 2004: Julio Franco, Atlanta, bateó de 4-2 y llegó a 2,415 hits en su carrera empatando con Mickey Mantle en el puesto 94 de todos los tiempos.

2007: Alex Rodrìguez, de 32 años, supera a Jimmie Foxx como el jugador más joven en conectar 500 jonrones. Rodríguez conecta un jonrón en la primera entrada contra Kyle Davies, Kansas City y los Yanquis ganan 16 a 8.

CUMPLEAÑOS: 1965, Domingo Martínez…1991, Domingo Tapia…1992, Domingo Germán…1996, Stanley Javier. OBITUARIO: 2014, Carlos José Dore Bourdier (El Cieguito).