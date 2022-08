Atención padre, escuchen este consejo de Juan Vené

"Volver a las Menores es lo peor que le puede pasar a un pelotero que ya estuvo en las Grandes Ligas …Gaylord Perry" “

El fraterno colega Juan Vené, en su columna del pasado viernes, da un consejo a los padres que tienen como misión única que sus hijos sean firmados por los equipos de Grandes Ligas para jugar béisbol.

Dice Juan Vené en la Pelota: “Más de tres mil peloteros de las Menores quedarán libre al terminar la temporada. Ellos tienen chance ahora en las Ligas Independientes, en Japón, Korea y México. A los jovencitos que quieren ser bigleaguers, les sugiero prepararse en una profesión, un oficio, por si…Y a los padres, por favor, que antes de todo lo demás, sea la educación…”

Este consejo de Juan Vené no tiene desperdicios.

Siempre hemos dicho que el béisbol es una lotería y el talento un lotto, donde uno de cada cien sale premiado.

Hoy domingo nos vamos en “modo comunicación” con los fanáticos. Unico requisito, cuando formule su pregunta nombre y apellido, nada de apodos, ni iniciales.

Pregunta: Carlos Manuel Tejada, pregunta si algún pelotero de Grandes Ligas ha recibido una condena similar a la impuesta en Rusia a la baloncestista estadounidense Brittney Griner, nueve años de cárcel por tráfico de drogas.

Respuesta: La mayor condena para un jugador de béisbol, la recibió Willie Mays Aikens, cuando ya retirado fue arrestado por segunda ocasión. La primera vez le cantaron tres meses y US$ 5 mil de multa y la segunda ocasión se le castigó con 20 años y ocho meses en prisión; a los 14 ciclos solares fue liberado por un cambio retroactivo en su sentencia.

Pregunta: Salvador Martínez, si es cierto lo que me comentó un amigo de que Fidel Castro estuvo a un paso de firmar como pelotero profesional.

Respuesta: Es cierto Salvador. Los Senadores de Washington estuvieron bien cerca de firmar entre 1945 y 1948 al líder de la revolución cubana Fidel Castro. En la obra “The Baseball Time Line” se consigna en el reporte del escucha Joe Cambria: “Su recta no es extraordinaria, pero sí aceptable. Usa buena variedad de curvas y utiliza la cabeza. Creo puede ser ganador con nosotros”. El escucha Howie Haak, de los Piratas de Pittsburgh, reportó lo siguiente: “Es un buen prospecto, porque puede lanzar y pensar al mismo tiempo. Alex Pompez, cazatalentos de los Gigantes de New York definió al “Caballo”: “Tira una buena recta, no siempre fuerte, pero inteligente”.

Un día como hoy en … 1990, los Expos de Montreal envían al lanzador Zane Smith a los Piratas de Pittsburgh por el novato jardinero Moisés Alou y otros dos. Alou tendrá solo 20 turnos al bate este año y se perderá todo el próximo año debido a una cirugía en el hombro. 1990, Pascual Pérez fue operado del hombro derecho y quedó fuera por el resto de la temporada. 1992, Bienvenido Rivera, Filadelfia, consigue su primera victoria en las Grandes Ligas, lanzó 8 episodios contra los Expos. 1993, Julián Tavárez debuta como abridor frente a los Orioles de Baltimore en juego que se detuvo por lluvia. Cleveland perdió y en 3 innings que lanzó aceptó 6 hits y 5 limpias. 2003, Albert Pujols se une a José Canseco como los únicos jugadores que han disparado 30 jonrones y 100 remolcadas en sus primeras tres campañas. 2005, José Reyes extiende a 20 su cadena de juegos seguidos dando de hit. 2016, en conferencia de prensa, Alex Rodríguez anuncia que jugará su último partido el 12 de agosto y luego se retirará cuando le resta un año y medio de su enorme contrato. A-Rod ha estado en la banca durante el último mes más o menos debido a que sus habilidades se han erosionado gravemente y, a menos que tenga una juerga de poder improbable en su última semana, no alcanzará los 700 jonrones, aunque es cuarto en la lista de tiempos. Su anuncio se produce dos días después de que su compañero de equipo Mark Teixeira declarara que se retiraría al final de la temporada.