El comisionado Landis, un dictador, arbitrario y racista

"“Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”" Albert Einstein “

El comisionado de béisbol de Grandes Ligas Kennesaw Mountain Landis (El Juez) ejerció su mandato como un dictador arbitrario y racista y su rosario de abusos merece un espacio especial en el libro de récords. Landis fue elegido comisionado a finales de 1920 y su puño de acero comenzó a dejarse sentir en el juicio de los ocho jugadores de los White Sox que vendieron la Serie Mundial.

Las pruebas contras ellos desaparecieron un día de forma misteriosa y el veredicto final, leído en agosto de 1921, exoneraba a los mismos de cualquier actividad ilícita. Landis demostró entonces que su nuevo cargo de comisionado le facultaba para hacer y deshacer dentro del mundo de la MLB y tomó la decisión de suspender de por vida a los ocho jugadores envueltos en el escándalo: Eddie Cicotte, Happy Felsch, Chick Gandil, “El Descalzo” Joe Jackson, Fred McMullin, Swede Risberg, Buck Weaver y Lefty Williams fueron sancionados con la expulsión de por vida de las Ligas Mayores por haber aceptado dinero de los apostadores durante las Series Mundiales de 1919. Ninguno de ellos volvió jamás a pisar un campo de béisbol profesional.

El “Descalzo” Jackson demostró su inocencia pero se le castigó con la misma penalidad.

Otros jugadores castigados por amañar resultados fueron Joe Geddeon, de los Carmelitas de San Luis, y Eugene Paulette, de los Filis de Filadelfia. Nadie se le escapaba y algunas de las grandes estrellas del momento sufrieron la ira del comisionado al ir contra las leyes vigentes, como le ocurrió a los jugadores de los Yankees de New York, Babe Ruth, Bob Meusel y Wild Bill Piercy, que disputaron varios partidos de exhibición a finales de 1921 a pesar de haber recibido la advertencia de no hacerlo. La respuesta de Landis fue inmediata, suspendiéndolo por 40 días e impidiéndoles iniciar la temporada. Landis era implacable en sus decisiones sin apelación.

El 8 de agosto de 1922, el lanzador de los Gigantes de New York, Phil Douglas, fue suspendido y multado con 100 dólares por el manager John McGraw. Douglas le escribe una carta al jardinero de los Carmelitas de San Luis, Less Mann, donde le dice en parte: “Quiero irme de aquí, pero quiero un incentivo. No quiero que este tipo (McGraw) gane el banderín y siento que si me quedo aquí yo lo gano por él”.

Mann le da la carta al gerente Branch Rickey, quien lo notifica al comisionado Kenesaw Landis. En Pittsburgh el 16 de agosto, Douglas admitirá que escribió la carta y Landis lo excluirá del béisbol de por vida. El legado de Landis será “siempre una complicada historia” que incluye “racismo documentado”, dijo el historiador oficial de la MLB John Thorn.

UN DÍA COMO HOY

1953, los Tigres del Licey, en el estadio de La Normal Presidente Trujillo, derrotan 12x1 a las Águilas Cibaeñas, donde los bates de los añiles le conectaron 11 hits seguidos a Terry McDufie: Chino Hidalgo, Olmedo Suárez, Santiago Ulrich, Luis Báez, Alcibíades Colón, Bert Haas, Alonzo Perry, Luis Rodríguez Olmo, Valmy Thomas, Hidalgo y Suárez, Canín Zabala y Rafael Capellán. Alegando enfermedad, McDuffie abandonó el equipo luego del encuentro.

1991, Tony Eusebio debuta en las Mayores con Houston fallando en dos turnos contra San Diego.

1996, Luis Castillo debuta en las Mayores con los Marlins y falló de 3-0 contra los Mets. Jugador 16,943 que debuta en la MLB.

2000, Pedro Martínez, Boston, y Ramón Ortiz, Anahein, se enfrentan en un duelo que lo ganó Ortiz 2-1.

2001, Alex Rodríguez batea de 5-4 contra Detroit y llegó a 99 remolcadas.

2009, Albert Pujols es el primer jugador en las Mayores en alcanzar las 100 carreras impulsadas este año con un doble productor de tres carreras en la victoria de los Cardenales 5-3 sobre Pittsburgh. Pujols alcanza el hito por novena temporada consecutiva. Solo el miembro del Salón de la Fama Al Simmons ha tenido una racha más larga, con 11 temporadas de 100 o más carreras impulsadas desde el comienzo de su carrera.

2014, Bartolo Colón “El Orgullo de Altamira”, registra la victoria número 200 de su carrera en el triunfo de los Mets por 5-4 sobre los Filis.