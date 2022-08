Se equivocó Fernando Tatis padre

Fernando Tatis Jr. dio positivo a dopaje y fue suspendido por 80 partidos tras violar la política de Major League Baseball, cuando se detectó la sustancia Clostebol en su organismo.



No importa la justificación que se quiera dar, si fue por error, si fue por inobservancia o lo que fuera, al realizarle una prueba antidopaje, salió positiva.

Tatis Jr. en su comunicado dijo que inicialmente iba a apelar, pero que desistió del proceso. Por eso, que su padre fuera al Show del Mediodía a decir que MLB estaba maltratando a su hijo, es algo que no entiendo.

No voy a juzgar si Tatis Jr. sabía o no lo que estaba usando con la crema que dice haber usado, aunque su padre dice que fue un spray. No sé, ni tengo que saber, si el positivo a Clostebol fue por otro uso, más allá del de tener una tiña, como él alegó.

La sustancia está prohibida y eso es lo único que hay que saber y eso lo saben absolutamente TODOS los peloteros desde que tienen 14 años, y eso incluye a Tatis Jr., que tenía cuatro años cuando se estableció el programa antidopaje de la MLB.

Nadie aprende con errores ajenos, dice un dicho. Pero sería bueno que se dejen de utilizar justificaciones tan flojas como “le quieren hacer daño”, “es una persecución” o “eso es porque es latino” pues ese Tatis Jr. firmó por US$340 millones y 13 temporadas y era mercadeado como la figura principal de Major League Baseball, siendo dominicano.

Querer agarrarse de un sentimiento de víctima no es bueno para Tatis Jr., un muchacho extremadamente decente y que me atrevería a decir que parece ser una buena persona aun sin haberlo tratado en otro ámbito fuera del profesional.

Es momento de asumir las responsabilidades y aceptar la culpa, dar la cara y seguir adelante, reconociendo lo que se hizo mal.

Cuando sufrió el accidente en el que se fracturó la muñeca, inicialmente trató de desmentir a la prensa que reportó el hecho, para luego admitir en Estados Unidos lo que pasó. En aquel entonces no hubo consecuencias y miren el resultado actual.

Tatis padre no le hizo bien a su hijo con esas declaraciones, MLB no tuvo mal manejo, solo cumplió con lo que dice las reglas.