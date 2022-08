Coincidencias en el béisbol que dan un sazón especial

"No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar" Anónimo “

Las coincidencias en el béisbol son el laurel que le da un sazón especial a este pasatiempo.

El 1 de mayo de 1991, Rickey Henderson se robó su base 939 para convertirse en el líder de bases robadas de todos los tiempos de las Grandes Ligas. Se retiró con 1,406 robos en su carrera, lo que muchos consideran un récord inquebrantable.

El 1 de mayo de 1991, “El Expreso” Nolan Ryan lanzó el séptimo juego sin hits de su carrera. Esto también se considera un récord con sello de irrompible.

Considero que es una coincidencia bastante sorprendente que, el mismo día, Rickey Henderson y Nolan Ryan establezcan récords que probablemente se mantendrán por los años de los años.

Esta coincidencia, es muy “sui generis” y se trata de dos pitchers zurdos Steve Carlton, en Grandes Ligas y Guayubín Olivo, en la Liga Dominicana.

En 1972, los Filis de Filadelfia quedaron en el sótano con récord de 59-97 y en esa estación el zurdo Steve Carlton tuvo récord de 27 ganados, 10 perdidos y efectividad de 1.97, o sea que el desempeño de Carlton tuvo que ver en el 45.7 por ciento de las victorias de su equipo. Un trabajo impresionante. Conquistó el premio Cy Young.

Guardando la distancia, algo parecido sucedió en 1960-61 con el zurdo Guayubín Olivo. Los Tigres del Licey terminaron con récord de 23-25, logrando Olivo 10 triunfos, o sea el 43% y ganó el premio de “Lanzador del Año”. Las otras 13 victorias fueron 5 cada una para Bienvenido –Kaki- de La Cruz y Rafael Steffani y 3 para Ernesto Figueroa.

Y esta coincidencia es huérfana, no tiene progenitores.

Solo tres jugadores con el nombre de Aurelio han jugado en las Mayores, y los tres murieron en accidentes automovilísticos.

Aurelio Monteagudo jugó en las mayores de 1963 a 1973 y murió en 1990 a los 46 años, cuando la camioneta que conducía se desvió hacia el otro carril y chocó de frente contra un tráiler. Aurelio Rodríguez jugó de 1967 a 1983 y murió en 2000 a los 52 años, cuando un auto saltó la acera y atropelló a Rodríguez, quien era un peatón en Detroit para una sesión de autógrafos. Aurelio López jugó de 1974 a 1987 y murió en 1992 a los 44 años, un día después de su cumpleaños, cuando salió disparado de su auto y el vehículo lo atropelló.

Un día como hoy 1960, Felipe Rojas Alou, Gigantes de San Francisco, con un jonrón, le cortó en 32.1 innings al lanzador Lew Burdetee la racha sin permitir carreras. Los Gigantes derrotan 3x1 a Milwaukee.

1966, Juan Marichal, Gigantes de San Francisco, en el Dodgers Stadium, le gana duelo a Don Drysdale para darle a los Gigantes el triunfo 4x2.

1999, Vladimir Guerrero, Montreal, falla en dos turnos frente a los envíos de Ron Villone, Cincinnati y vio cortada en 31 su cadena de juegos seguidos dando de hit.

2000, Raúl Eusebio, Houston, batea de 4-3 y extiende a 23 su racha de juegos seguidos conectando por terreno de nadie.

2001, Sammy Sosa dispara su jonrón 17 en agosto empatando la marca de la Liga Nacional que estableció Willie Mays en 1965. El récord es de 18 en poder de Rudy York en 1937.

2002, Alex Rodríguez, Texas, dispara su jonrón 29 en el Arlington Stadium para establecer marca de la franquicia. La anterior era de 28 por Rafael Palmeiro. 2008, Major League Baseball coloca a Pedro Álvarez en la lista restringida por no firmar el contrato que acordó verbalmente antes de la fecha límite de firma del 15 de agosto. Los Piratas seleccionaron a Álvarez en el segundo lugar general en el draft amateur del 2008. 2012, Adrián Beltré sigue al rojo vivo. Después de ser nombrado Jugador de la Semana de la Liga Americana por su combinación histórica de batear para el ciclo y tener un juego de tres jonrones, se va de 3-3 con un jonrón y 4 carreras impulsadas en la victoria de Texas 6-5 sobre los Rays. Beltré ahora está bateando .385 con 6 jonrones y 13 carreras impulsadas en sus últimos 8 juegos.